Сначала факты, потом санкции. Сенат США взял тайм-аут в противостоянии с РФ

Верхняя палата парламента США отказалась принимать решение о новых санкциях против РФ до завершения соответствующего расследования. Весьма необычное здравомыслие для американских законодателей. С чем оно связано?

Американский сенат решил повременить с введением новых санкций в отношении России. Об этом сообщает газета The Washington Post . Глава комитета сената США по международным отношениям Боб Коркер заявил, что верхняя палата парламента хочет дождаться итогов расследования о "вмешательстве России" в президентские выборы в США. "Не имеет ли смысл получить факты, обнародовать их и советующим образом разобраться с ними? Думаю, что имеет", – сказал Коркер. Весьма необычное здравомыслие для американских законодателей.

Так что пока антироссийский законопроект, инициатором которого выступил демократ Бен Кардин, а среди сторонников значится многим знакомый республиканец Джон Маккейн, притормозили на неопределенный срок. Документ обобщал уже действующие с 2014 года антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине и в Сирии, а главное, предлагал ввести новые ограничительные меры в связи с "вмешательством" в американские выборы.

Вряд ли в верхней палате поняли, что те "факты", которые транслируют по этому поводу мейнстримные американские медиа, годятся только для разговоров за чашкой кофе в обеденный перерыв или для политических ток-шоу. Скорее всего, говорят эксперты, причины этого тайм-аута с российскими санкциями стали геополитические амбиции. Внимание США сейчас обращено в Азиатско-Тихоокеанский регион: отношения с Китаем, противостояние с КНДР. В общем, целый фронт. А как известно из истории, конфронтация на два фронта не каждой державе по зубам, вот и решили с российской темой пока повременить. Однако это не означает, что на Капитолийском холме совсем отказались от введения ограничений. Как приостановили, так и восстановят – если сложатся соответствующие условия. Но пока не сложились.

Автор Кирилл Бакеев

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