Сбывшийся кошмар: меню ужина от Трампа

После откровений министра торговли США Уилбура Росса об ужине глав США и КНР сотрапезники Дональда Трампа, вероятно, будут благоразумно отказываться от десерта.

Министр торговли США Уилбур Росс назвал американский удар по сирийской авиабазе "развлечением после ужина" Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, сообщает журнал Time. "Как только подали десерт, президент обратился к господину Си и сказал, что хочет ему кое-что рассказать, а именно – о запуске 59 ракет по Сирии. Это было как развлечение после ужина", – сообщил министр.

Уилбуру Россу почти 80 лет. В этом возрасте уже хватает и житейского опыта, и связанного с ним здорового цинизма. Конечно, ракеты на десерт – это впечатляет. Некая метафора времени. И глупо в этом обвинять Росса, Трампа и его команду. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Когда-то Пушкин с восхищением писал о женских ножках. Они будили его пламенное воображение. Причем воочию он мог видеть только ножки балерин. О прелестях же дам света лишь смутно догадывался – улавливал в полунамеках походки, изгибах стана и тайне декольте. На это было в начале XIX века! Теперь представительницы шоу-бизнеса выкладывают в интернет чуть ли не порно со своим участием. И смысл их поступка понятен. Так они рекламируют свои "таланты", лишний раз заявляют о себе и о своем "товаре". Глядишь, получит лишний бонус, ангажемент, контракт. Стыд? А чего тут стыдиться? Современная актриса здраво рассуждает, что подмостки и кино – это ее профессия, а тело, голос, мимика и жесты – это профессиональные инструменты. Да и потом: стыд, если уж рассуждать совсем откровенно, не приносит никаких дивидендов. А порок многих сделал всемирно знаменитыми.

Весь мир – театр… И, похоже, политики сейчас это поняли как никогда. Прозрение началось еще до Трампа. А сейчас уже оформляется в некий законченный шаблон. Политики все больше и больше смахивают на шоуменов. Более того, если они как следует поработают над собой, успех у них будет гораздо выше, чем у представителей шоу-бизнеса. У тех на продажу только тело, а тут – в первую очередь мозги. Актер повторяет в основном чужие остроты, а политик может сыпать своими. Поэтому рейтинг у политических шоу будет всегда выше. Это еще Рейган в свое время понял, поэтому и решил переквалифицироваться. Иных политиков, конечно, сложно представить в роли шоуменов. Ну какой шоумен из Олланда или Обамы? Но зато какие шоумены получились из Саркози, Берлускони, Чавеса!

Жаль, что Уилбуру Россу поздновато начинать карьеру политического шоумена, а так у него есть для этого все задатки. Семерых одним ударом! И Трампа подставил, и показал всю никчемность и недальновидность его администрации, "мудрую" американскую внешнеполитическую стратегию, и откровенно рассказал всем, что Вашингтон думает о мире, который находится за границами США. Общественность западных демократий после откровений Росса пребывает в состоянии сбывшегося кошмара, более подготовленные уже всерьез начинают опасаться появления других "десертных блюд" от команды Трампа. А ведь милый хозяин Белого дома всего-то хотел удивить и "порадовать" своего близкого восточного "друга" небольшой шуткой-сюрпризом… Теперь, наверно, сотрапезники Трампа будут благоразумно отказываться от десерта…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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