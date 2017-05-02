Разум и чувства: связь между ФБР и ИГ* в истории одной любви

Все-таки в отношениях спецслужб США и некоторых международных террористических организаций присутствует что-то не поддающееся рациональному анализу. Какая-то необъяснимая взаимная тяга. История сотрудницы ФБР Даниэлы Грин – прекрасный тому пример.

"Любовь зла – полюбишь и козла". Даже если в роли козла – особо опасный международный террорист Денис Касперт: немецкий рэпер, примкнувший к террористической группировке "Исламское государство"*. А полюбила его сотрудница ФБР, имевшая доступ к секретным документам: Даниэла Грин, переводчица. В 2014 году она бежала в Сирию, нашла там Касперта и вышла за него замуж (наставив, таким образом, рога законному мужу, причем американскому военнослужащему!). Медовые недели в ИГ*, видимо, были изрядно приправлены дегтем, так как очень скоро мисс Грин-Касперт стала слать на родину письма раскаяния: я "натворила дел", "готова сесть в тюрьму" – в таком вот духе.

Эта душераздирающая история докатилась до СМИ только теперь – через год после того, как беглянка, вернувшись из Сирии, отбыла срок в родной американской тюрьме. Сколько ей припаяли за, прямо скажем, измену родине, подсчитать нетрудно. Два года, притом что в США по аналогичным делам назначают в среднем 13,5 лет! И что это было – двухлетний отдых после неудачного замужества "номер два"? Но ведь на фоне исполнения супружеского долга переводчица исполняла и некоторые иные просьбы соратников ее дорогого Касперта. Как заявлял прокурор по поводу арестантки, "она поставила под угрозу нашу национальную безопасность, предоставив себя и свои знания террористической организации; ее благополучное возвращение и тот факт, что она рассказала террористам не все, о чем знала, являются счастливой случайностью".

Чуть строже о любовной связи Грин и Касперта высказался бывший представитель госдепартамента США Джон Кирби – он, видимо, засомневался, что кто бы то ни было вообще проверял, "все" или "не все" рассказала террористам Даниэла Грин. "Это оглушительный удар для ФБР", – отрезал Джон Кирби.

Ударов вышло больше, чем один, и каждый оглушительнее другого. Взять хотя бы начало истории. Как это возможно для сотрудника ФБР: говоришь руководству, что едешь к родне в Европу, а сам перемещаешься по маршруту Торонто – Стамбул – Газиантеп, потом 32 километра до турецко-сирийской границы и "здравствуй, суженый", а "всевидящее ФБР" верит, что ты пьешь чай с тетушками в Старом Свете?..

Разумеется, теперь, как сообщает CNN, представители ФБР клянутся, что после инцидента с их экс-сотрудницей "предпринят ряд шагов в различных областях для выявления и предотвращения появления уязвимостей в системе безопасности". Однако "уязвимости" есть и будут до тех пор, пока действует поговорка про любовь и козлов. В один только год бегства Даниэлы Грин в Сирию ровно то же сделали минимум две британки – разумеется, из любви и верности своим мужьям. Только вот они ни о чем не пожалели, а ФБР к тому времени еще не предприняло "ряд шагов в различных областях". Шире шаг, ФБР!..

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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