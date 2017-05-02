Ядерный удар как повод для встречи? Лидеры КНДР и США пошли ва-банк

В минувшие выходные Пхеньян провел третью за месяц попытку запустить баллистическую ракету. Как и в предыдущих случаях, испытания закончились провалом – снаряд упал в 50 километрах от места старта. Однако северокорейские власти это, похоже, не очень расстроило. А только раззадорило. Они пообещали укреплять свой военный потенциал и чуть ли не стереть США с лица Земли.
Вообще, складывается впечатление, что Дональд Трамп в лице северокорейского лидера нашел себе достойного словесного спарринг-партнера. Во всяком случае, ни один, ни другой не упускают случая ужалить соперника. Неслучайно президент США назвал Ким Чен Ына "ловким парнем" и "хитрюгой", которому удается удерживать власть в стране, несмотря на очень молодой возраст. Трамп также заявил, что для него было бы честью встретиться с ним лично. Вот только условия неподходящие. Так, может быть, в этом и кроется причина роста напряженности вокруг КНДР – Дональд Трамп просто ищет повод для встречи с Ким Чен Ыном?
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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