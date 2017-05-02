Ядерный удар как повод для встречи? Лидеры КНДР и США пошли ва-банк

Складывается впечатление, что Дональд Трамп в лице северокорейского лидера нашел себе достойного словесного спарринг-партнера. Может быть, им обоим просто нравится сам процесс такого разговора – на грани военного конфликта?

Безрассудная провокация, которая подталкивает ситуацию на Корейском полуострове к ядерной войне. Так в Пхеньяне прокомментировали полеты американских бомбардировщиков в рамках совместных учений с Южной Кореей. В то же время в США эти маневры, в ходе которых, по одной из версий, отрабатывался сброс бомб на важнейшие северокорейские объекты, назвали частью усилий по сдерживанию КНДР и ответом на запуски баллистических ракет.

В минувшие выходные Пхеньян провел третью за месяц попытку запустить баллистическую ракету. Как и в предыдущих случаях, испытания закончились провалом – снаряд упал в 50 километрах от места старта. Однако северокорейские власти это, похоже, не очень расстроило. А только раззадорило. Они пообещали укреплять свой военный потенциал и чуть ли не стереть США с лица Земли.

Американский президент Дональд Трамп только этого и ждал, в том числе и для того, чтобы выплеснуть очередную порцию негатива на своего предшественника. По словам Трампа, он не Барак Обама, а потому никаких "красных черт" в отношении Северной Кореи проводить не собирается. А значит, и себя ограничивать в действиях не будет. "Я действую, если должен действовать", – заявил президент США в интервью телеканалу Fox News. За что в ответ был назван Пхеньяном "военным маньяком".

Вообще, складывается впечатление, что Дональд Трамп в лице северокорейского лидера нашел себе достойного словесного спарринг-партнера. Во всяком случае, ни один, ни другой не упускают случая ужалить соперника. Неслучайно президент США назвал Ким Чен Ына "ловким парнем" и "хитрюгой", которому удается удерживать власть в стране, несмотря на очень молодой возраст. Трамп также заявил, что для него было бы честью встретиться с ним лично. Вот только условия неподходящие. Так, может быть, в этом и кроется причина роста напряженности вокруг КНДР – Дональд Трамп просто ищет повод для встречи с Ким Чен Ыном?

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.