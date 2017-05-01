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Дело, "не имеющее аналогов". За что на Украине будут судить фронтовика

14:0001.05.2017
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© Музей истории Томского госуниверситетаСтудент-фронтовик ТГУ с товарищами, 9 мая 1945 годаСтудент-фронтовик ТГУ с товарищами, 9 мая 1945 года
© Музей истории Томского госуниверситета
Ликвидация пособника нацистов – это теперь на Украине "преступление без срока давности". И за него собираются посадить на скамью подсудимых 94-летнего ветерана.

Вместо расследования дела снайперов на Майдане или поджога Дома профсоюзов в Одессе машина украинского правосудия сосредоточила свое внимание на девяносточетырехлетнем ветеране Борисе Стекляре. Уголовное дело заведено по статье "умышленное убийство". Произошло оно в 1952 году.

Борис Стекляр в первые дни Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем. Получил тяжелое ранение, но вновь вернулся на передовую. Он участвовал в обороне Ржева и Сталинграда. Дошел до Берлина. А после войны, будучи офицером КГБ, участвовал в ликвидации бандитского подполья ОУН-УПА*. Именно за уничтожение одного из членов этой организации Нила Хасевича и намереваются нынешние украинские прокуроры судить ветерана-орденоносца.

Дескать, Борис Стекляр лично убил "борца за независимость Украины", а это преступление срока давности не имеет. О его, если можно так сказать, жертве известно, что Нил Хасевич был членом ОУН* и еще до войны сотрудничал со Степаном Бандерой. В период оккупации Украины фашистами исполнял обязанности судьи и лично выносил приговоры местным жителям, если те не выполняли норму по поставкам продовольствия войскам вермахта, пропускали работу или сотрудничали с партизанами.

Сегодня на Украине о Ниле Хасевиче говорят как о "художнике". Правда, искусствоведам за пределами незалежной его имя ничего не говорит. Хасевич рисовал агитационные плакаты ОУН* и с удовольствием переносил на бумагу издевательства над штрафниками. Его карандаш умело фиксировал муки людей, многим из которых он сам и выносил приговоры. И вот за ликвидацию этого пособника нацистов на скамью подсудимых намерены посадить престарелого ветерана. Человека, который проливал свою кровь за Украину.  

В украинском "Национальном центре правозащиты", который и инициировал возбуждение дела, с гордостью говорят, что оно "не имеет аналогов на Украине". Дескать, новый этап. А на постсоветском пространстве такое уже случалось. Латвийский суд довел до могилы командира партизанского отряда Василия Кононова.

Похоже, Украина пытается добиться того же результата. Извести судебными тяжбами оставшихся в живых ветеранов. Чтобы некому было напоминать о тех страшных днях, когда Украина была под властью фашистов и их пособников. О том дне, когда это иго было сброшено. Чтобы жители "обновленной" Украины окончательно забыли свои корни и послушно скакали на площадях в новые исторические даты. Например, 14 октября, в день, когда в 1942 году была создана та самая УПА*, в которой подвизался Нил Хасевич. Эти события для Украины теперь, видимо, куда более значимы, чем победа над фашизмом.

*Экстремистская организация запрещена в России

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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