Слово "мир" – чисто русское. Россию и Сирию объединил символ победы

В Дамасском университете впервые стартовала акция "Георгиевская ленточка" – и за первые полчаса более полутора тысяч ленточек разлетелись по рукам. Чем дорог сирийцам российский символ победы во Второй мировой?

Когда на улицах Дамаска вы встретите сирийского ребенка с георгиевской ленточкой на груди, который поприветствует вас по-русски, а потом скажет, что зовут его Путин, не спешите искать "постановщиков мизансцены" – это может оказаться чистой правдой. И русский символ воинской доблести, и русский язык, и русская фамилия вместо сирийского имени. Все это – знаки "благодарности сирийского народа российскому народу за поддержку", как сказал посол Сирии в России Рияд Хаддад.

Выбор имени Путин для новорожденного гражданина Сирийской Арабской Республики, может быть, и странный, зато, как говорится, от души, никто родителей малыша не неволил. (Как, впрочем, не неволили и семейку из штата Нью-Джерси, которая назвала сыночка двойным именем Адольф-Гитлер. Но тут уж кто чего своему дитяти желает, тот то и получит.) А вот георгиевская ленточка в Сирии смотрится абсолютно естественно. "У вас есть символ победы над фашизмом – мы хотим, чтобы у нас появился символ победы над терроризмом". Так, коротко и ясно, высказался завкафедрой русского языка Дамасского университета Мамдух Абу-аль-Лувей.

В этом году на территории университета впервые стартовала акция "Георгиевская ленточка", и за первые полчаса более полутора тысяч ленточек разлетелись по рукам. Их раздают вместе с памятками, где объясняется важность этого символа в истории России. Памятка пока на арабском языке, но не исключено, что очень скоро ее можно будет писать и по-русски, потому что русский язык фактически признан в Сирии вторым основным.

Кафедры русского языка открыты во всех университетах страны, изучают русский и в школах, начиная с седьмого класса. Таково решение президента Башара Асада, чьи дети также учатся читать, писать и говорить на языке… – нет, не Пушкина и Толстого, нет, – на языке России. Потому что "с помощью России мы победим", так считает профессор-славист Дамасского университета, в котором ожидается приток желающих овладеть русским языком с нуля. Не станем обольщаться – может быть, не все дойдут до такой степени владения русским, чтобы взахлеб читать томами Пушкина и Толстого. Но все они точно будут знать, что "агрессия" и "террор" – слова не русского происхождения. А слово "мир" – чисто русское.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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