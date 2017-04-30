В Латвии в русских школах обнаружили апартеид

В Латвии две беды. Одна внутри и одна снаружи: русские и Россия. Из-за них даже в образовании проблемы. Засилье русского в школах не позволяет освоить латышский. Короче говоря, нацменьшинства наступают.

Настоящий художник всегда думает про то, как прокормить своих детей – спросите у любой мамаши. Поэтому в хороших фильмах про победу добра над злом появляются неоднозначные финалы. Всех победили, но на самом деле борьба, а значит и продолжение – впереди. Раньше маялись, снимали фильмы с цифрами (худ. фильм 2, худ. фильм 3 и т.д.). Ныне перешли на сериалы и сезонные работы (новый сезон, еще новый сезон). Дети продолжают есть, художники – работать. Потому что жизнь – борьба.

Настоящий политик всегда думает про то, как накормить свой электорат. Решили проблему, приняли закон – оставь место для трактовок и поправок, пусть будет, чем заняться в будущем. Поэтому и получается всегда, что зло недопобеждено, и настоящая работа только предстоит.

В Латвии сейчас опять борьба. Точнее выборьба, поскольку на носу местные выборы. И тут по взмаху палочки появляются эти ваши русские, от которых в Латвии, как известно, все беды. А беды у нас здесь традиционно две, одна внутри и одна снаружи: русские и Россия. Но если со второй успешно борется весь цивилизованный мир, то первая – головная боль только латвийского патриота.

В свое время в рамках толерантной борьбы с тоталитаризмом русских в Латвии заменили на русскоязычных. А потом и вовсе на нацменьшинства. И собственно русских, а это треть населения страны, как бы не стало. Но настоящих патриотов не обманешь. Они знают, что мусор просто загребли под ковер. До следующей уборки. Точнее выуборки, ибо на носу выборы.

Если раньше просто закрывали русские школы, то после скандалов и шума стали действовать более европейски. Объявили реформу, оптимизацию школ и стали закрывать уже по этой статье. Мол, людей мало, школ много. Но в итоге уперлись в потолок. Русских по-прежнему навалом, детей они сдают в такие же школы. Вернее, школы нацменьшинств. Что делать дальше? Про что продолжение будем снимать?

Нынешний министр образования по образованию математик. Он знает способы, как арифметику превратить в бухгалтерию. Давайте, говорит, исследуем качество образования и посчитаем так, как нам посчитается нужным. Возьмем три экзамена, умножим на количество учеников. Затем вот тут поделим, тут вынесем за скобки, а здесь округлим до умножения на ноль. Вот это мне, а это Остап Ибрагимычу. И вот результат: в семи школах качество ниже количества. Причем по странному стечению обстоятельств – это все школы Риги и школы нацменьшинств.

Но тут возбудился местный ватник – мэр Риги Нил Ушаков. Обозвал министра аферистом, взял при всех калькулятор и пересчитал. И обнаружился недовес. Тут тебе и цифры с потолка, и полтора землекопа. А то, что в школах нацменьшинств хуже сдают экзамен по-латышскому, чем в школах нацбольшинств, это, мол, нормально, чего вы хотите. Представляете, если бы русские еще и латышский язык лучше латышей знали? Вот где была бы трагедия.

Но нацбольшинства (сокр. нацболы), конечно, остались недовольны. Дадим слово социолингвисту, потому что ученые, как известно, вне политики, хотя сама дама Винета Пориня и состоит в партии "Нацобъединение": "В недостаточно высоких результатах по латышскому языку на экзаменах виновато двуязычное общество и фактически монолингвизм русского языка в школах нацменьшинств".

Вот те раз. Всех русских записали в нацменьшинства и надо же: теперь в нацменьшинствах почти все русские. Как так вышло-то? Налицо какой-то странный парадокс, логическая конвульсия и какая-то бухгалтерия вместо математики. Впрочем, к черту эту логику, думать надо импульсами, голосовать сердцем. Поэтому читатели социописателя сделали вывод: "все время целенаправленно продвигается русификация, фактически апартеид колонистов против местных. Африка с этим покончила".

Язык – он, как известно, и до Африки доведет. А апартеид – штука серьезная: он даже черных до белого каления доводил. Как видите, глупо думать, что борьба закончилась. Если у вас в доме пропали тараканы, это еще не значит, что их нет. Возможно, они просто сменили прописку, и перешли из враждебного вам внешнего мира в ваш уютный внутренний. Так что, добро пожаловать в новый сезон.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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