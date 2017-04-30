Хейли, к доске! Постпред США в ООН лишится самостоятельности

Жарких дискуссий с участием постпреда США, очевидно, в ООН больше не будет. А постпреду Никки Хейли придется чаще "уточнять в офисе". Так оно, наверное, и лучше: может, будет понятнее, что Вашингтон хочет сказать.

"Уточню в офисе". Эта фраза, которой прославилась экс-представитель Госдепа Джен Псаки, может скоро снова стать популярной, но уже на другом уровне. Постпред США при ООН Никки Хейли будет сдавать тексты своих выступлений на проверку в Вашингтон. Так что жарких дискуссий, очевидно, больше не получится – после каждой реплики оппонентов ей придется где-нибудь уединяться, звонить кураторам, исправлять текст ответа. Интересно, будут ли прерывать заседание на время этого мозгового штурма, чтобы тема не сменилась и госпожа Хейли успела парировать какое-нибудь острое замечание.

О планах Госдепа изменить порядок работы постпреда пишет газета The New York Times. И объясняет это тем, что так в американской политике будет больше слаженности. Ввиду противоречивых действий Вашингтона в последнее время это очень актуально. Но слаженность определяется не вычитыванием текста – для начала нужно хотя бы выработать примерную стратегию. А то и президент, кажется, не знает, что он будет делать завтра, и спикеры, соответственно, теряются.

А ведь Никки Хейли раньше говорила, что Дональд Трамп ей доверяет и даже делает поблажки, "разрешая интерпретировать, что он думает". Сложно, наверное, интерпретировать мысли, которые и в голове их автора, похоже, не до конца еще оформились. Вот и решил Госдеп ей помочь. Может, как раз именно симпатии Трампа сыграли свою роль – президент ведь так и не обзавелся нормальной командой, которая может поддержать его в любых начинаниях. И с момента избрания жалуется на то, что СМИ искажают его слова и не позволяют наладить отношения с Россией, что конгресс вставляет палки в колеса. Теперь вот под контроль берут и постпреда. Так президент может потерять всю власть, толком и не обретя ее. И будет в ООН говорящая голова, в Госдепе – ведущая ток-шоу, и в Белом Доме – примелькавшееся лицо, президент-шоумен. А решения будут принимать совсем другие люди.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.