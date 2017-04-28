США
28.0428 апреля17:44МСК
USD56.98+0.01
EUR62.04-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Ах вот ты какой, аленький цветочек!.. Барак Обама подался на Уолл-Стрит

17:3828.04.2017
(обновлено: 17:39 28.04.2017)
0100
© AFP 2017 / Jim YoungБывший президент США Барак Обама во время выступления в университете ЧикагоБывший президент США Барак Обама во время выступления в университете Чикаго
© AFP 2017 / Jim Young
Работа бывшего лидера нации "лектором" на банковской конференции оценена в 400 тысяч долларов. "Лектор" не возражает. За что удостоился резкого словца не только от сенаторской дочки. Ну а чего отказываться-то, в самом деле?

Редкий повод согласиться с человеком по фамилии Маккейн – с Меган Маккейн, дочерью американского сенатора. В эфире Fox News она назвала Барака Обаму "грязным капиталистом": "Святой Обама… на самом деле такой же грязный капиталист, как и все мы".

Селфи с бывшим президентом США Бараком Обамой
© AFP 2017 / Saul Loeb
Что, соскучились? Обама вернулся

Резкое словцо экс-президент США заслужил за согласие выступить с лекцией на конференции банка Canton Fitzgerald LP. Работа "лектором" на Уолл-Стрит оценена в 400 тысяч долларов, и "лектор" не возражает. Но что особенно возмущает сенаторскую дочку (и с чем особенно приятно согласиться), это то, что "выступления Обамы очень скучны".

Под этими четырьмя словами многие подпишутся и первый – Джон Керри. Кто не помнит сладкие зевки экс-госсекретаря во время выступления президента Обамы на сессии Генассамблеи ООН!.. Вряд ли с тех пор Барак Хусейн Обама сильно поднаторел в ораторском искусстве (и вообще – поднаторел). Во всяком случае, последними разами, когда он изображал из себя пламенного трибуна, были попытки поддержать своим авторитетом Хиллари Клинтон в ее беге с одышкой за президентским креслом. Интересно, взял ли тогда Обама хоть сколько-нибудь за серию осечек, которые сам, разумеется, считал меткими выстрелами?..

Последняя президентская пресс-конференция Барака Обамы
© AP Photo / Carolyn Kaster
Эксперт: Обама не будет вмешиваться в политику, если только не одно "но"

Но "грязный" и "скучный" – это еще не самое страшное в адрес Обамы. Американцы обвиняют его в лицемерии, причем это массовое обвинение и звучит оно примерно так: "А как же ваше интервью CBS 2009 года, в котором вы говорили, что баллотировались в президенты не для того, чтобы "помогать кучке банкиров-толстосумов с Уолл-Стрит”"?.. И вот теперь журналисты Fox Business обзывают Обаму "новым толстосумом Уолл-Стрит", а по соцсетям гуляет хэштег #hypocrisy (лицемерие). "Это лицемерие со стороны Обамы, который оставил Америку бедной, безработной и больной", – считает один из пользователей. Другой, подсчитав, что Обаме гарантируют сумму в два раза больше, чем Хиллари Клинтон за аналогичный "труд", делает вывод: "Значит, он в два раза более склизский". А третий повышает критическую ноту аж на организаторов уолл-стритовской конференции: "Вместо того чтобы отдать деньги в какую-нибудь достойную благотворительную организацию, они платят сверх меры этому "пустому месту"".

Однако будем справедливы. Есть и те, кто встали в соцсетях на защиту бывшего лидера нации. В том духе, что "если Обаме предлагают такие деньги, ему ничего не мешает согласиться". Но что-то мешает отказаться, добавим мы. С другой стороны, а чего отказываться-то, в самом деле? Работа не пыльная. Помудрствуй час-другой об исключительности и забирай гонорар.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена