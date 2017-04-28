Ах вот ты какой, аленький цветочек!.. Барак Обама подался на Уолл-Стрит

Работа бывшего лидера нации "лектором" на банковской конференции оценена в 400 тысяч долларов. "Лектор" не возражает. За что удостоился резкого словца не только от сенаторской дочки. Ну а чего отказываться-то, в самом деле?

Редкий повод согласиться с человеком по фамилии Маккейн – с Меган Маккейн, дочерью американского сенатора. В эфире Fox News она назвала Барака Обаму "грязным капиталистом": "Святой Обама… на самом деле такой же грязный капиталист, как и все мы".

Резкое словцо экс-президент США заслужил за согласие выступить с лекцией на конференции банка Canton Fitzgerald LP. Работа "лектором" на Уолл-Стрит оценена в 400 тысяч долларов, и "лектор" не возражает. Но что особенно возмущает сенаторскую дочку (и с чем особенно приятно согласиться), это то, что "выступления Обамы очень скучны".

Под этими четырьмя словами многие подпишутся и первый – Джон Керри. Кто не помнит сладкие зевки экс-госсекретаря во время выступления президента Обамы на сессии Генассамблеи ООН!.. Вряд ли с тех пор Барак Хусейн Обама сильно поднаторел в ораторском искусстве (и вообще – поднаторел). Во всяком случае, последними разами, когда он изображал из себя пламенного трибуна, были попытки поддержать своим авторитетом Хиллари Клинтон в ее беге с одышкой за президентским креслом. Интересно, взял ли тогда Обама хоть сколько-нибудь за серию осечек, которые сам, разумеется, считал меткими выстрелами?..

Но "грязный" и "скучный" – это еще не самое страшное в адрес Обамы. Американцы обвиняют его в лицемерии, причем это массовое обвинение и звучит оно примерно так: "А как же ваше интервью CBS 2009 года, в котором вы говорили, что баллотировались в президенты не для того, чтобы "помогать кучке банкиров-толстосумов с Уолл-Стрит”"?.. И вот теперь журналисты Fox Business обзывают Обаму "новым толстосумом Уолл-Стрит", а по соцсетям гуляет хэштег #hypocrisy (лицемерие). "Это лицемерие со стороны Обамы, который оставил Америку бедной, безработной и больной", – считает один из пользователей. Другой, подсчитав, что Обаме гарантируют сумму в два раза больше, чем Хиллари Клинтон за аналогичный "труд", делает вывод: "Значит, он в два раза более склизский". А третий повышает критическую ноту аж на организаторов уолл-стритовской конференции: "Вместо того чтобы отдать деньги в какую-нибудь достойную благотворительную организацию, они платят сверх меры этому "пустому месту"".

Однако будем справедливы. Есть и те, кто встали в соцсетях на защиту бывшего лидера нации. В том духе, что "если Обаме предлагают такие деньги, ему ничего не мешает согласиться". Но что-то мешает отказаться, добавим мы. С другой стороны, а чего отказываться-то, в самом деле? Работа не пыльная. Помудрствуй час-другой об исключительности и забирай гонорар.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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