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Трамп наполовину пуст. Но Белый дом нашел повод для оптимизма

17:0328.04.2017
(обновлено: 17:04 28.04.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Хочешь рассмешить китайца, попробуй его обхитрить. А хочешь рассмешить Путина, расскажи ему об изоляции России. Сейчас самое время связаться с ним в четвертый раз, пока он свободен между встречами с японским премьером и канцлером Германии.

Еще чуть-чуть и он тоже скажет об "экономике, разорванной в клочья". Это же так затягивает. И это – вторая стадия после уверенности в том, что Москва загнана в угол. А Белый дом уже назвал "дальнейшую изоляцию России в ООН" одним из достижений Дональда Трампа за первые 100 дней его правления. И все это, как следует из списка его "заслуг", "благодаря успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином". Это они о том самом голосовании в Совбезе после сомнительной "химии" в Хан-Шейхуне, когда Китай воздержался. То есть, как бы ни туда и ни сюда. Но Вашингтону-то важно, что не туда. 

К числу прочих "международных успехов" президента США, кстати, его администрация отнесла новые санкции в отношении Дамаска и Тегерана, давление на Пхеньян, "быстрый и решительный приказ нанести удар по сирийской авиабазе". В общем, как и обещал Трамп, "никакого вмешательства в дела других стран". Только забота об американских национальных интересах за тридевять земель от них. Как подсчитали в Белом доме, глава государства за свои первые три месяца провел 17  двусторонних встреч на высшем уровне и 70 телефонных бесед с 38 мировыми лидерами. Получается, что с некоторыми дважды. 

Голосование по западной резолюции по Сирии в Совбезе ООН. 12 апреля 2017
© AP Photo / Bebeto Matthews
Эксперт: на отношения России и Китая "третьи лица" повлиять не могут

А с Путиным – так и вовсе трижды. И это только то, что известно. То есть, все как всегда. Москва к этому еще до Трампа привыкла. Иммунитет. Поэтому его радость по поводу ее "изоляции" может задеть кого угодно, но не ее. Барака Обаму – потому что плагиат. "Изоляция России" – это его фишка. А Трамп вроде бы как планировал гордиться обратным эффектом. Саманту Пауэр, потому что "ну, чем, чем она лучше меня?", – вопрос, с которым она теперь  подрисовывает усы и рожки портрету полпреда США в ООН Никки Хейли. Си Цзиньпина, потому что он, может, и вовсе не в курсе, что и его посчитали. 

К тому же вряд ли ему понравится уточнение: посчитали или купили? Ведь поставив себе в заслугу – а он, наверное, думает, что и на службу – Китай, Трамп тут же публично отказался от звонка главе Тайваня. Как он сказал, чтобы не доставлять Пекину неприятностей, а себе проблем с Пекином. Так  что в свой стодневный актив он может засчитать и попытку быть хитрым. Хотя, как говорится, хочешь рассмешить китайца, попробуй его обхитрить. А хочешь рассмешить Путина, расскажи ему об изоляции России. Сейчас самое время связаться с ним в четвертый раз, пока он свободен между встречами с японским премьером Абэ и канцлером Германии Меркель. 

Президент США во время выступления перед палатами Конгресса в Вашингтоне, США. 28 февраля 2017 года
© AFP 2017 / Pool/Jim Lo Scalzo
"Стодневка" Трампа: "изоляция" России и обострение всех конфликтов

А вообще вера Трампа в его способность обращать любую ситуацию в свою пользу поражает. Он полагает, что для этого надо просто перечеркнуть минус восклицательным знаком. У него, например, до сих пор 500 вакансий. Заместители министров, главы департаментов, послы, руководители госагентств. Белому дому элементарно не хватает квалифицированных кадров, потому что они не рискуют с ними связываться. Ну так это же здорово. И Трамп совсем не боится, что демократы в конгрессе заблокируют бюджет и тем самым закроют правительство. "Пусть закрывают", – бесстрашен он. Правильно, в нем же все равно некому работать. 

Он, кстати, и возможный конфликт с КНДР восторженно называет "крупным, крупным". Два раза. Оптимист. Это ведь еще и тот, кто плюсы видит даже в крестах на кладбище. Хотя, если стакан таки наполовину полон, то Трамп точно – наполовину пуст. Все-таки еще остается шанс, что у него не все потеряно.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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