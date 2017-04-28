Победителей не судят. Французский суд побоялся обидеть косовского "мясника"

Французский суд ответил отказом на запрос Сербии о выдаче бывшего косовского боевика, обвиняемого по более чем ста эпизодам. Нюанс: боевик уже успел побывать премьером Косово. И, стало быть, принят "в лучших домах" Европы. Зачем ворошить прошлое?

Иначе и быть не могло. Франция отказалась выдать Сербии Рамуша Харадиная – бывшего косовского премьера и полевого командира, которого подозревают в военных преступлениях против сербов. Сразу же после оглашения вердикта апелляционного суда города Кольмар политика немедленно освободили.

Экс-премьера задержали во Франции еще в начале года по запросу Белграда, но уже через неделю отпустили под подписку о невыезде. Решение по его делу переносили несколько раз. В Приштине хоть и были этим недовольны, но не сомневались в готовности "Франции сделать возможным возвращение Харадиная в Косово".

И французская Фемида не устояла. Впрочем, она только повторила решение "старших товарищей". Харадинай дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале ООН по бывшей Югославии (МТБЮ) и дважды был оправдан. Оправдан, несмотря на внезапную смерть десяти свидетелей по его делу. Кого-то сбила машина, кто-то, по данным косовской полиции, с голыми руками напал на шестерых вооруженных людей и случайно наткнулся на нож, двоих застрелили. Причем трое из погибших были "специальными свидетелями трибунала, которым гарантирована особая защита". Понятно, что после этого другие, чудом уцелевшие свидетели, в суд просто не явились. Тогда премьер Сербии Воислав Коштуница назвал приговор Харадинаю насмешкой над правосудием.

В Сербии на Харадиная заведены дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей.

Полевой командир Харадинай по прозвищу Smile ("Улыбка") прошел спецподготовку в лагере боевиков на албанской территории, после чего занимался организацией контрабанды оружия через границу и готовил бойцов для так называемой Освободительной армии Косова. По данным сербских источников, за два года его командования были убиты более 300 человек, еще не менее 400 были похищены. Не забывал боевик и о личном обогащении: промышлял контрабандой наркотиков, сигарет и нефтепродуктов. Как говорят, преуспел он и в похищении людей ради продажи их органов. Белград считает его одной из ключевых фигур в этом кровавом бизнесе. Бывший прокурор МТБЮ Карла дель Понте в своих мемуарах называет Харадиная "мясником" и утверждает, что под его руководством сербских пленников вывозили в Албанию, где у них вырезали органы, а тела потом закапывали.

Избранный президент Сербии Александр Вучич обвинил Францию и другие страны Запада в лицемерии в связи с отказом выдать Харадиная. Он назвал вердикт очередным политическим решением и откровенным проявлением двойной морали. Он напомнил, что суды не проявляли такой деликатности по отношению к сербским политикам. Экс-президента Югославии Слободана Милошевича, экс-президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Радована Караджича, экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича на Западе назвали преступниками еще до приговоров МТБЮ. А к Харадинаю французский суд проявил трогательную заботу: отпустил с миром, чтобы не выдавать Сербии. Как тут не вспомнить о лидере Сербской радикальной партии Воиславе Шешеле, который более 11 лет находился в камере предварительного заключения тюрьмы в Гааге, а в 2016 году был полностью оправдан.

Вот такой своеобразный подход к правосудию: того, кто торговал человеческими органами, боятся случайно обидеть, а тому, кто ни за что отсидел больше 10 лет, даже не принесли официальных извинений. Может, все потому, что один – албанец, а другой – серб?..

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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