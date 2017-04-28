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"Стодневка" Трампа: "изоляция" России и обострение всех конфликтов

13:2028.04.2017
(обновлено: 13:23 28.04.2017)
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© AFP 2017 / Pool/Jim Lo ScalzoПрезидент США во время выступления перед палатами Конгресса в Вашингтоне, США. 28 февраля 2017 годаПрезидент США во время выступления перед палатами Конгресса в Вашингтоне, США. 28 февраля 2017 года
© AFP 2017 / Pool/Jim Lo Scalzo
Отчет Белого дома о первых 100 днях президентства Дональда Трампа интересно почитать. Неплохая беллетристика. Даже местами яркая. И, разумеется, как и положено беллетристике, имеющая очень косвенное отношение к действительности.

Время подводить предварительные итоги. Для Дональда Трампа сотоварищи. 100 дней президентства все-таки. Белый дом и подвел. Оказалось, новая команда сумела-таки выработать стратегию в отношении "опасных" для США стран. Это если верить словам представителей самой команды. В актив Трампа Белый дом записал весьма странную, не мотивированную никакой серьезной аргументацией атаку с воздуха на сирийскую базу, куда в результате долетело менее половины "Томагавков". Зато как этот удар преподнесен в отчете американской администрации! В лучших традициях литературы. Нет, пропаганды. Дескать, Трамп отдал "быстрый и решительный" приказ о нанесении удара по сирийской военно-воздушной базе, с которой была совершена "ужасающая атака с применением химического оружия на мирных граждан". В общем, хоть стой, хоть падай. Какие уж тут расследования, и так все ясно, раз в отчете написано!

Заседание Совета безопасности ООН по Сирии
© REUTERS / Mike Segar
Эксперт: заявление Белого дома об "изоляции России в ООН" вызывает улыбку

Среди других занесенных в актив президентской команды шагов – введение ограничительных мер против Сирии и Ирана. А также продолжение усилий по изоляции КНДР. Наконец, "еще бОльшая" изоляция России в ООН. В общем-то, не густо. И не очень убедительно. Нет, конечно, официальные представители Вашингтона не преминули "пнуть" предыдущие администрации, указав на их якобы "провальную" внешнюю политику. Ну, тут они действовали по известному принципу: если сам себя не похвалишь, то кто? Однако записанные себе в "плюс" шаги вызывают немало вопросов и смутных сомнений. О какой изоляции России в Организации Объединенных Наций идет речь – понять нелегко. Хотя, скорее всего, о той самой тенденциозной западной резолюции по поводу химатаки в сирийской провинции Идлиб, которую заблокировала Россия при поддержке Боливии – временного члена Совета Безопасности. Но при чем здесь изоляция? Те государства, которые воздерживаются при голосовании – не обязательно поддерживают авторов инициативы. Есть разные тактические и политические соображения и ходы. И то, что 12 апреля к вето России не присоединился Китай – на что прозрачно намекают в Белом доме – вовсе не значит, что Пекин стоит на позиции Запада, требующего наказания Башара Асада вне зависимости от результатов любых расследований событий в Идлибе. И уж точно не говорит об изоляции России. Так что "победа" США здесь весьма спорная.

Президент Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Штат Флорида, 11 февраля 2017
© AP Photo / Susan Walsh
Американист: Трамп начал отступать от своих "кавалерийских атак"

Новые санкции против неблагонадежных с точки зрения США государств – тоже не весть какие заслуги и новшества. Уж точно не ноу-хау команды Трампа. Вашингтон занимается этим при любых президентах и министрах. И в подавляющем большинстве случаев – совершенно безрезультатно. К примеру, те же Иран, КНДР или Куба жили под санкциями долгие годы. И это не привело ни к каким выгодным для Соединенных Штатов последствиям. Так что о выработке стратегии противостояния угрозам в Белом доме начали говорить рановато. Скорее, наоборот, продолжается неразбериха. По сути, в надежде завоевать симпатии соотечественников с помощью демонстрации своей воли и силы на внешнем треке, Трамп резко обострил проблемы, которые были близки к урегулированию. Или, во всяком случае, не стояли в мировой повестке на первых позициях.

После заключения ядерной сделки с Тегераном в 2015 году, казалось бы, решение иранского вопроса вошло в рабочее русло. Но теперь Трамп заявляет об исламской республике как о террористическом государстве номер один и главном спонсоре мирового терроризма. Тем самым разрушая хрупкий конструктив и побуждая Иран активизировать военные разработки. А с Северной Кореей глава американского государства и вовсе допускает большой военный конфликт. И чем он закончится, при учете того, что Пхеньян в состоянии достать как минимум базы США в Японии и Южной Корее, совершенно неизвестно. Но сама эта допущенная Вашингтоном вероятность не добавляет глобальной стабильности и безопасности.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Mandel Ngan
По Трампу ударили рейтингом. А он ответил

С Россией тоже полная неопределенность. Во время предвыборной кампании и даже после нее 45-й президент неоднократно высказывался о том, что хорошо бы "поладить" с Россией и лично с Владимиром Путиным. Теперь он все больше говорит об изоляции. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, в свою очередь, расценил недавний визит в Москву как фактически бессмысленный. Мол, "ничего не решили". Тогда как понимать и вообще воспринимать слова его прямого начальника Дональда Трампа, заявившего, что Тиллерсон в российской столице провел "отличную работу"? Кстати, и сам Тиллерсон после переговоров с Сергеем Лавровым отзывался о них весьма позитивно. В сухом остатке – сплошная какофония из заявлений и намерений Вашингтона. 

Правда, как пишут авторы посвященной 100 дням правления Трампа справки, президент восстановил положение Америки в мире и укрепил связи с союзниками. Но и здесь ведь тоже больше пиара, нежели реального содержания. К примеру, визит Ангелы Меркель в Вашингтон слишком результативным не назовешь. США хотят, чтобы Германия больше платила за коллективную безопасность в рамках НАТО. Та не очень-то на это настроена. А теперь Вашингтон предлагает Южной Корее платить за системы ПРО. Причем внушительные суммы. Вряд ли эта идея вызовет восторг в Сеуле. Ну а в целом, конечно, отчет Белого дома интересно почитать. Неплохая беллетристика. Даже местами яркая. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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