Ну тогда все – по-взрослому: разговор Москвы с Киевом по газу теперь другой

"Газпром" послал ясный сигнал украинскому "Нафтогазу": если вы – Европа, то и платите за газ как европейцы. Четко в срок, точно согласно договору. Без всяких "ой, может подождете, денег сейчас нет".

Конечно, "Газпром" мог и подождать… Не увеличивать почти на 5,5 млрд долларов сумму претензий к украинскому "Нафтогазу". Но долг-то растет! Было без малого 32 млрд долларов. Стало 37 млрд. Дело касается погашения задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплаты по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы и пени за просрочку. Решения ждут от арбитража Стокгольма. С ним, правда, малость затянули. Так что российская компания добавила остренькую пилюлю. Может, тогда и дело быстрее пойдет? Не те ведь сейчас времена, чтобы ждать "у моря погоды", уверены эксперты. Кто первый – того и выигрыш!

К тому же Украина добилась-таки явного сближения с Брюсселем и Берлином: "безвиз" украинцам вот-вот одобрят. Значит, сейчас самое время потребовать свое, чтобы "Нафтогаз" с помощью "брюссельских учителей" денежки нашел и расплатился по долгам. А уже кто и как будет помогать: внешние ли кредиторы, через правительственные протекции ли – это уже дело третье. Главное – вернуть причитающиеся деньги, части которых, не будем забывать, в российский бюджет – прямая дорога. Вот "Газпром" и старается. Стратегия сия понятна, объяснима и верна.

А еще повышение претензий – это уже не намек, а четкая декларация позиции российской стороны. Мол, ребята, все, пора кончать с этим детским садом. Навязыванием игр в песочнице сыты по горло. Будем по-взрослому. Если вы – Европа, тогда и платите как европейцы за газ. Вы к нам спиной, мы вам – справедливые, передовые цены. И нехай ЕС вам поможет. Вы же сами под крылышки Берлина и Брюсселя просились. Так в добрый путь! Радуйтесь себе на здоровье.

Что же касается арбитража… "Газпрому", конечно, хочется как можно скорее скинуть с плеч это тягомотное дело. Возможно, увеличением суммы претензии он и подталкивает к тому, что пора бы уже договориться, сторговаться и разойтись мирно. "Газпром", предполагают экономисты, будет даже готов вернуться к прежней сумме долга. Но примет ли такой посыл "Нафтогаз"? Здесь никакая гадалка не поможет. Киев порой себя так ведет, что даже у Берлина и Брюсселя глаза – как кофейные блюдца от передоза неадекватностью украинских подопечных. Не исключено, что они и дальше будут затягивать процесс. В общем, следим.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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