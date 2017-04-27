Если бы бабушка была дедушкой. В Киеве мечтают разгромить российский флот

Один украинский капитан узнал, что у других стран есть такие удивительные лодки – подводные. Эх, нам бы такие завести, размечтался он. Разнесли бы российский флот "в труху". Так откуда же взять. Хоть бы одним глазком посмотреть, на что они похожи.

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И плох тот украинский каперанг, который не грозит России. Капитан первого ранга украинских ВМС Евгений Лупаков сообщил, что если бы у Украины были подводные лодки, она легко бы разгромила Черноморский флот России.

Вообще, как он где-то узнал, подлодки – самое страшное оружие на море, и "защититься от них практически невозможно". Было бы достаточно штук этак пяти, уверен капитан, чтобы "в труху" уничтожить российские корабли в Черном море.

И все это в сослагательном наклонении. Пока у Украины не то что пяти – ни одной нет. Была одна. Сгнила. Хотя, напомним, что еще в мае прошлого года Минобороны Украины объявило о грандиозных планах по развитию военно-морского флота. За четыре года собирались построить 30 кораблей и катеров – больше, чем у Германии.

Что ж год прошел, подведем итоги. А итоги таковы: в конце марта Киев объявил о продаже крейсера "Украина", который должен был стать гордостью страны и флагманом украинского флота. Но боевой корабль, который ни разу так и не вышел в море, пришлось выставить на торги, чтобы погасить долг по зарплате сотрудникам Николаевского корабельного завода. Сам же завод, который называли главной южной верфью Российской империи, а затем и гордостью советского судостроения, медленно умирает, не выдержав незалежности.

Вот и получается, что верфь мирового класса разорена, мощнейшее оборудование, которое позволяло бы выпускать новейшие суда всех типов, ржавеет без дела. А в это время украинские военные мечтают устроить морской бой с помощью того, чего нет. Впрочем, в данном контексте это и к лучшему.

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

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