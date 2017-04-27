Если бы бабушка была дедушкой. В Киеве мечтают разгромить российский флот

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И плох тот украинский каперанг, который не грозит России. Капитан первого ранга украинских ВМС Евгений Лупаков сообщил, что если бы у Украины были подводные лодки, она легко бы разгромила Черноморский флот России.
Вообще, как он где-то узнал, подлодки – самое страшное оружие на море, и "защититься от них практически невозможно". Было бы достаточно штук этак пяти, уверен капитан, чтобы "в труху" уничтожить российские корабли в Черном море.
И все это в сослагательном наклонении. Пока у Украины не то что пяти – ни одной нет. Была одна. Сгнила. Хотя, напомним, что еще в мае прошлого года Минобороны Украины объявило о грандиозных планах по развитию военно-морского флота. За четыре года собирались построить 30 кораблей и катеров – больше, чем у Германии.
Что ж год прошел, подведем итоги. А итоги таковы: в конце марта Киев объявил о продаже крейсера "Украина", который должен был стать гордостью страны и флагманом украинского флота. Но боевой корабль, который ни разу так и не вышел в море, пришлось выставить на торги, чтобы погасить долг по зарплате сотрудникам Николаевского корабельного завода. Сам же завод, который называли главной южной верфью Российской империи, а затем и гордостью советского судостроения, медленно умирает, не выдержав незалежности.
Вот и получается, что верфь мирового класса разорена, мощнейшее оборудование, которое позволяло бы выпускать новейшие суда всех типов, ржавеет без дела. А в это время украинские военные мечтают устроить морской бой с помощью того, чего нет. Впрочем, в данном контексте это и к лучшему.
Автор Евгения Красилова, радио Sputnik
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