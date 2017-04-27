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Точка над Йи. Президент Македонии отказал в аудиенции эмиссару Госдепа

17:5427.04.2017
(обновлено: 17:57 27.04.2017)
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© Flickr / keepwaddling1Вид на СкопьеВид на Скопье
© Flickr / keepwaddling1
Эти балканские лидеры совсем распоясались, – могут решить теперь в Вашингтоне. Вучич перед президентскими выборами в Сербии летит в Москву, чтоб гарантированно победить. И побеждает. Иванов, уж на что не серб, и тот ничего не боится.

Точка над Йи. Президент Македонии отказал в аудиенции эмиссару Госдепа
Все-таки времена меняются. Несмотря на все эти ковбойские метафоры, которыми экспертам проще всего объяснить поведение Дональда Трампа. Ведь случись то, что сейчас произошло в Македонии с эмиссаром Госдепа США Хойтом Йи хотя бы лет 18 назад – и все. И нет Македонии, как тогда не стало Югославии.  Македония, собственно, и появилась, потому что не стало еще той, прежней Югославии. И вот она – благодарность. Президент Георге Иванов отказал в аудиенции уполномоченному госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии.

Хотя тот, заметьте, без всяких печений, как бывало у его предшественницы Нуланд: просто хотел поговорить. Но "у главы государства нет времени из-за его рабочего графика", – сообщила пресс-служба Иванова. Что в переводе на просторечие означает: знаем мы, что он нам скажет, поэтому не хотим это  слушать. А сказал бы, любому в Скопье известно, что. Что с политическим кризисом в стране надо заканчивать. Что для этого мандат на формирование правительство надо отдать прозападной оппозиции Зорана Заева. Что она, хоть и взяла на выборах в декабре на два места в парламенте меньше правящей партии, но в отличие от нее нашла себе в нем союзников. 

Флаг Албании
© Fotolia / ollirg
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Но в том-то и дело, что это: три албанские партии, которые согласились войти в коалицию с Социал-демократическим союзом Заева в обмен на его поддержку так называемой "Албанской платформы". А это албанский язык как второй титульный, албанская автономия, албанское равенство в госсимволике. И албанское вмешательство, учитывая, что за всем этим стоит албанский премьер. Иначе говоря, слишком много албанского для страны, где их всего четверть. Президент назвал это сговором, нарушающим конституцию, и на правах ее гаранта объявил, что никогда на это не пойдет. 

Мягкий человек. Киев, например, пошел. Войной на Донбасс, по сути, за те же требования. Впрочем, в Македонии напрашивается совсем иная аналогия. Своя, балканская. Приблизительно с того же начиналось и Косово. Поэтому Иванов и не рискует использовать выражения типа "только через мой труп". Поэтому и от американцев все-таки старается держаться на расстоянии. И не только, кстати, от них. До того, как поставить точку над Йи, Иванов отказал еще и паре-тройке еврочиновников. По той же причине. 

Плакаты с изображением одного из кандидатов в президенты Сербии - председателя правительства Александра Вучича. Нови-Сад, 18 марта 2017 года
© REUTERS / Marko Djurica
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Эти балканские лидеры совсем распоясались, – могут решить теперь в Вашингтоне. Александр Вучич перед президентскими выборами в Сербии летит в Москву, чтоб гарантированно победить. И побеждает. Глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик на церемонии в память жертв нацизма отказывается пожать руку послу США. Она так и повисла в воздухе. Георге Иванов, уж на что не серб, и тот ничего не боится. И у каждого, видите ли, свои внутренние обстоятельства. Они их еще, смешно сказать, суверенитетом называют. 

Хотя, что касается Македонии, то вспомнила она о нем, быть может, и с опозданием. Поэтому есть мнение, что все-таки ее показательно дожмут. Как уже дожимали. Когда заставили уйти в отставку премьера Груевского, когда навязали досрочные парламентские выборы, когда вынудили их перенести, потому что оппозиция "не подготовилась". Республика с первых дней своих шла к такой развязке. Как и все, рванула из Югославии, чтобы избежать собственного, признала чужое Косово, за что ее впустили в очередь на членство в НАТО. Так что, как говорится, назвался груздем. Хотя Западу и гриб не нужен, если хватит грибка. А он поразил страну так, что и бомбы уже не нужны.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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