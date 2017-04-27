РФ вырвалась в лидеры по экспорту оружия. Запад негодует и скрежещет зубами

Россия занимает второе место на мировом рынке оружия – причем с огромным отрывом от ближайших "преследователей". Отрыв РФ от лидера гонки – США – куда меньше. Похоже, американские аналитики просто не в состоянии это объяснить.

Грубая работа. Агентство Bloomberg опубликовало статью, которую иначе как топорной пропагандистской поделкой и не назовешь. Уровень аргументации и выводов, прямо сказать, неважнецкий. В ней утверждается, что в заявлениях президента Владимира Путина о высокой эффективности российского оружия помимо гордости сквозит "легкий оттенок отчаяния". Дескать, ключевые партнеры Москвы переходят к производству собственной военной техники. А у многих стран "третьего мира", традиционно сотрудничающих с Российской Федерацией, попросту нет денег на новые контракты. Наконец, Россия, по мнению автора материала, теряет конкурентные преимущества из-за удорожания продукции "оборонки". А все потому, что якобы полностью пропадает смысл покупать технику российского производства при учете высочайшей репутации и достижений американских компаний. В общем, картина, если верить Bloomberg, для России печальная, если не сказать безысходная. А для США, разумеется, самая что ни на есть радужная. Но для того, чтобы немного остудить творческий пыл сотрудников агентства, распиаривших американский ОПК – в этом, похоже, и была их главная цель – придется обратиться к фактам. Куда ж без них!

Совсем недавно Россия вошла в тройку мировых лидеров по затратам на военные расходы. И ведь это не просто инвестиции, а отдача. Создаются абсолютно новые, зачастую революционные образцы оружия и оборонительных систем, по многим показателям превосходящие западные аналоги. Это и самолеты, и подводные лодки, и ракеты, и танки, и элементы системы противодействия космическим угрозам, оснащенные оружием на совершенно новых физических принципах. Нет смысла перечислять. Тем, кто заинтересуется подробностями, можно почитать специальные ресурсы или просто "побродить" по интернету. Вооруженные силы Российской Федерации, кстати, входят и в ТОП-3 сильнейших армий мира. Общепризнанный факт. Соседи по рейтингу все те же – США и Китай. Переоснащение армии и поставки в нее новых образцов техники и вооружений идут опережающими темпами. Параллельно развивается и экспорт. Хорошо бы это знать такому уважаемому агентству как Bloomberg. По данным европейских аналитических порталов, в 2016 году поставки продукции военного назначения увеличились на 16%. И превысили отметку в 15 млрд долларов, по информации российского правительства. Очень неплохо для столь короткого отрезка времени.

В текущем году экспорт также может преодолеть 15-миллиардную планку. И это не считая внушительного – на 50 млрд долларов – портфеля заказов на перспективу. В результате Россия заняла второе место на мировом рынке оружия. Не последнюю очередь в этом сыграло участие в контртеррористической операции в Сирии. Мир еще раз убедился, что российское оружие – надежное, эффективное и современное. Возникает вопрос: разве эти объективные показатели могут дать основания для "легкого оттенка отчаяния" в словах Владимира Путина, о чем пишет американское агентство? Очень сомнительно. Но это если говорить о журналистике. А если о грубой пропаганде, то тут автор материала даже "поскромничал". Мог бы, например, написать, что Кремль "в глубокой депрессии".

Что же касается сотрудничества Москвы с традиционными партнерами, то оно не деградирует, а напротив, набирает обороты. Взять, к примеру, Латинскую Америку. На проходящей в Мексике выставке FAMEX-2017 Россия представила более 160 образцов военной техники.

Заинтересованность в ее закупках и дальнейшем обслуживании у большинства стран региона – огромная. Как заявляют в "Рособоронэкспорте", Россия прилагает большие усилия по укреплению своих позиций на этом рынке. И действует пакетно, в отличие от других стран, и прежде всего соседних по списку США, предлагая не только контракты на готовые системы, но и постгарантийный сервис, поставку запчастей и обучение персонала. В Вашингтоне, конечно, за этим внимательно наблюдают. Но сделать ничего не в силах. Остается через разные ресурсы публиковать материалы сомнительного содержания, направленные на дискредитацию России. Впрочем, не помогает.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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