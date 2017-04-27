Одиночество в Конча-Заспе. От Порошенко разбегаются соседи

А может, весь этот рост цен на тарифы ЖКХ на Украине был задуман с одной лишь целью? Может быть, Порошенко просто устал от соседей и решил стать единоличным владельцем целого элитного поселка, в котором он проживает? Если так, то цель близка.

Соседи Петра Порошенко массово стали менять прописку. В элитном поселке Козин в местности Конча-Заспа, где украинский президент держит собственный дом, наметился бум продаж. Но не покупок. Понятно, что по соседству с Петром Алексеевичем живут люди не совсем простые и совсем не бедные. Но они вдруг массово стали продавать свои дома вместе с мебелью и техникой. Учитывая, что спрос на элитную недвижимость на Украине в последнее время заметно упал, торг вполне уместен. Некоторые домовладельцы, чтобы побыстрей избавиться от обременительной собственности, готовы скинуть цену аж на 40%. Правда, и при таких немыслимых скидках желающих поселиться по соседству с Петром Порошенко все равно больше не становится.

Как говорят сами владельцы элитной недвижимости, избавиться от собственных домов их заставила непосильная даже для богатых людей коммуналка. Ежемесячные платежи в среднем составляют порядка полутора тысяч долларов. Понятно, что имея президентскую зарплату и шоколадный бизнес, о таких мелочах можно не задумываться. Все прочие предпочитают пусть и с потерей цены от недвижимости избавиться.

А, может, весь этот рост цен на тарифы ЖКХ был задуман с одной лишь целью? Может быть, Петр Алексеевич просто устал от соседей и решил стать единоличным владельцем целого элитного поселка? Ну а что? Подождет еще немного, когда цены на дома совсем упадут, и скупит их оптом за бесценок. Хочешь – переезжай каждый сезон в новый особняк. Хочешь – друзей и родственников в любых количествах принимай. А хочешь – и вовсе сдавай в аренду. Ну, если найдутся желающие.

Есть, конечно, риск, что из-за роста тарифов вся Украина превратится в одну сплошную элитную недвижимость. Эдакая страна олигархов. Простой люд разъедется на заработки, а на Украине останутся только те, кому на коммуналку доходов хватает. И слоган можно запустить: кто не платит, тот москаль. Ну, или европеец. Это уж кто где сможет пристроиться.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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