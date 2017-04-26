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Brexit как очень особый предмет: никто не уверен ни в чем

17:4326.04.2017
(обновлено: 17:46 26.04.2017)
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в ЛондонеФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
С этим Brexit'ом – все страньше и страньше, сказала бы Алиса. Это как "миот", который то ли есть, то ли его нет, добавил бы Винни в переводе Б.Заходера. Во всяком случае, если говорить о Brexit'е в исполнении Т.Мэй.

Европейские чиновники придумывают все новые и новые "страшилки", чтобы заставить Лондон отказаться от Brexit. То гигантским штрафом пригрозят, то в потворстве махинациям обвинят. И ждут, когда же строптивая хозяйка на Даунинг-стрит одумается. 

Флаг Евросоюза на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. 29 марта 2017
© AFP 2017 / Oli Scarff
"Пуля" навылет. Британия запустила обратный отсчет

Британское правительство активно успокаивает противников Brexit'a тем, что после выхода из ЕС Лондон и Брюссель без проблем договорятся о новом торговом соглашении. Поначалу эта риторика звучала примерно так: "Мы договоримся о новом соглашении, которое принесет нам больше выгоды, чем членство в ЕС, и при этом мы сохраним суверенитет". Теперь же энтузиазм поубавился до скромного: "Мы договоримся". 

Но, судя по последним новостям, и это будет не просто. Как сообщает газета The Times, Евросоюз потребует от Великобритании выплатить два миллиарда евро в качестве ущерба из-за неспособности британских властей противодействовать таможенным махинациям. И сделать это нужно будет до заключения нового торгового соглашения. 

По словам источника издания, в ЕС недовольны тем, что королевство не может помешать преступным группировкам, в основном китайским, занижать стоимость импортируемых товаров. И потом перенаправлять такие товары  в континентальную Европу, часто через теневые компании, которые исчезают до уплаты НДС. "Это мошенничество до сих пор продолжается, и Британия знает (об этом)", – цитирует издание слова источника в Европейской комиссии.

Акция протеста у здания Парламента в Лондоне, Великобритания. 13 марта 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Сначала юбилей, потом – развод. Brexit будит фантомные боли Британии

А еще раньше политики ЕС угрожали заблокировать сценарий Brexit'a, если Лондон не предоставит гарантий защиты граждан стран Европейского союза, которые проживают на территории королевства. Таковых там, кстати, около трех миллионов.

Похоже, надежда на то, что историю с Brexit'ом все еще можно переиграть, жива в умах еврочиновников. Председатель Европарламента Антонио Таяни, например, уверен, что Великобритания после досрочных парламентских выборов может отменить начатую процедуру выхода из Евросоюза, если того захочет британский народ.

"Если после выборов Британия захочет отозвать исполнение статьи 50, процедура для этого проста и понятна, – заявил он на днях. – И если Великобритания захочет остаться, все это поддержат. Я буду очень рад". 

Таллин. Вид на Старый город с пляжа в Кадриорге
© РИА Новости . Владимир Песня
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Эстонцы после Brexit'a будут бояться пчел. И недаром

То ли еврочиновники не верят заявлениям британского премьер-министра, то ли надежда и правда умирает последней. Ведь Тереза Мэй четко и ясно объявила: "пути назад не будет", и на корню пресекает рассуждения о том, что досрочные парламентские выборы – это "второй шанс остаться в ЕС". Она и пошла-то на них, чтобы в новом парламенте и кабинете министров избавиться от надоедливых оппонентов и сформировать "сильный, ответственный кабинет", который бы смог вести переговоры с ЕС как надо. 

С другой стороны, объяснить надежду европейцев на отмену Brexit'a можно теми же досрочными выборами в Великобритании. Тереза Мэй ведь ранее упорно настаивала на том, что никаких выборов до 2020 года не будет. И вот они все-таки состоятся 8 июня.  Может, и с Brexit'ом такая же история?

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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