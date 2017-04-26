Да, Тереза Мэй сказала именно то, что сказала. И в этом убедился каждый, кто на всякий случай прокрутил эту запись еще раз после того, как подумал, что ослышался.

Туризм как мировое зло. Премьер Британии произвела в Уэльсе "фураж" Your browser does not support HTML5 audio

Ни дня без Фрейда. Терезе Мэй шутники опять поминают старика Зигмунда. Мол, оговорка по нему. А пора бы уже Джорджа Буша-младшего. До собственного собрания ляпов под общим названием "мэизмы" премьер Британии, правда, еще не дотягивает. Но кое-какие перлы и в ее коллекции уже появляются. А этому, что слетел с ее уст в Уэльсе, пожалуй, что и сам 43-й президент США позавидовал бы.

Хотя у него есть что-то подобное. "Наши враги изобретательны и находчивы, но и мы тоже. Они непрерывно думают, как причинить вред нашей стране и нашему народу, и мы – тоже". Но у Мэй это вышло гораздо предметней. "Мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой мир в предотвращении туризма". Да, именно его, – убедился каждый, кто на всякий случай прокрутил эту запись еще раз после того, как подумал, что ослышался.

Конечно, это была всего лишь невинная оплошность. Разумеется, Мэй имела в виду борьбу с терроризмом. Но никто же официально так ее и не поправил. А сама она даже не заметила, что ошиблась. Или заметила, но решила, что только она. А другим воспитание не позволит. Все же знают, что воспитанный человек – не тот, кто не прольет соус на скатерть, а тот, кто не обратит на это внимание. Но она-то пролила свет на темные пятна своей компетенции. Ведь если разобраться, с ней это происходит не впервые. Она все время что-то путает. Выход и вход. Кабинет и кабинку для голосования. Джонсона и дипломатию. И каждый раз ведет себя так, будто так и надо.

Вот сейчас от нее всего-то и требовалось, что произнести "sorry", улыбнуться и продолжить клеймить позором мировое зло. Все же люди, поняли бы. А так – поняли правильно. Мэй, похоже, "некопенгаген". Сказать такое про туризм в Уэльсе, который на нем и держится – это как в Шотландии, грозя любой диктатуре в принципе, провозгласить борьбу с килтом личности, само собой, подразумевая культ. В любом случае, если прежде над британским премьером уже откровенно посмеивались за ее склонность к общим словам, то теперь станут за одно конкретное.

Тем паче, что оно отнюдь не выпало из контекста. Говорила-то она о товарах и услугах. А туризм к ним гораздо ближе, чем терроризм. И официальному Лондону, судя по его отношению к приезжим, он действительно мешает жить. И это чтобы победить его, достаточно закрыть границу. А борьба Британии с терроризмом что на самом деле, что в выступлении премьера только подразумевается и о ней остается лишь догадываться. Теперь для консерваторов самое главное, чтобы граждане решили, что Тереза Мэй в Уэльсе всего лишь произвела "фураж". Если поймут, что это фурор, то внеочередные парламентские выборы могут для тори плохо закончиться. Вдруг избиратели тоже перепутают и согласятся бороться с "торизмом".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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