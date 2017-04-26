США
26.0426 апреля17:14МСК
USD56.31+0.47
EUR61.51+0.71
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Стыд и "шрам". Или как "русские хакеры" задели Макрона за живое

16:5026.04.2017
(обновлено: 16:52 26.04.2017)
0390
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной встречи с избирателями в ПарижеКандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Правильные евроСМИ, как по команде, выдали материалы о разгуле "русских хакеров" во Франции. Никто, понятно, их за руку не поймал. Зато все знают, за что они хотят "словить" лидера первого тура президентских выборов.

Если тайное всегда становится явным, то пусть лучше от "русских хакеров". Так решили в окружении Макрона еще до его выхода во второй тур и заранее объявили, что в любом пятне на его репутации нужно винить только их. Мир, впрочем, так и не узнал о нем ничего интересного. Но, как выясняется, самое пикантное они припасли на финал. Они – это не кибердиверсанты, а люди Макрона. Правильные евроСМИ, как по команде, выдали материалы о разгуле "русских хакеров" во Франции. Никто, понятно, их за руку не поймал, зато все знают, за что они хотят "словить" лидера первого раунда. 

Объявление результатов первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Принцип мушкетеров наоборот. У Франции точно будет президент-сенсация

Избирателей Пятой республики предупреждают, что "интернет-тролли Кремля", не сумев проникнуть в личную почту Эммануэля, решили взломать его личную жизнь и со дня на день попытаются его скомпрометировать. Грязными намеками на его ориентацию. Хотя во Франции слухи про это появились едва ли не вместе с самим Макроном в этой кампании. Недаром же общественная организация в поддержку традиционных семей призвала сограждан отказать ему 7 мая. А лучший способ пресечь любые разговоры – вложить их в уста мошенников. Минус на минус – и Макрон снова в плюсе. Причем, с какой стороны ни глянь. 

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Политолог: для Макрона борьба за власть только начинается

Во-первых, участие "русских хакеров" в его судьбе – это само по себе доказательство брутальности и харизмы, в коих Эммануэль испытывает существенный недостаток. Это как шрамы. Они же украшают. Или тату. Нарисуй себе, скажем, купола, и пусть не верят, но авторитет, так сказать, налицо. В смысле, на спине. Во-вторых, вмешательство в интимные дела – это же верный признак того, что даже "кибершпионам Путина" с их продвинутой вездесущностью больше-то Макрона и взять не за что. Ну, только, если за живое. Но это же так низко – копаться в чужом белье. Фийон не в счет. Списали и забыли. Кому теперь его с Пенелопой дела интересны. 

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Мнение: на выборах во Франции произошло невиданное в этой стране событие

А вот Макрону такое "лирическое отступление" еще и на пользу пойдет – покажет, с какой легкостью он держит удар. И ниже пояса тоже. Он ведь уже как-то отшутился по этому поводу, предложив узнать всю правду у жены. Брижит тогда лишь улыбнулась. И все вокруг тоже так и поняли это как шутку. Все-таки супруга кандидата в президенты – лицо заинтересованное. В том, чтобы стать супругой президента. То есть, первой леди. И в этом смысле, кстати, тоже избрание Марин Ле Пен выгодней французской экономике. Она разведена, а значит, содержание ее семьи в Елисейском дворце будет стоить бюджету дешевле. 

А с Макроном не факт, что обойдется только семьей. В этом-то и проблема. Ему, так или иначе, с этим жить. Ну, может быть, не именно с этим, а с кем-нибудь другим, но все равно с подозрением. Когда ты умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну, в полном расцвете сил, а твоя половинка на четверть века старше, вопросы возникают сами собой. Если, конечно, она – не примадонна. Или вы здесь не плюшками балуетесь. Хотя для главы государства сексуальная ориентация – это, наверное, и не так важно. Что толку, что Олланд был ходок по женской части, если при нем Франция оказалась совсем не в мужском положении. А Макрон, как его ни крути, все-таки тоже при нем.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена