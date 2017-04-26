Стыд и "шрам". Или как "русские хакеры" задели Макрона за живое

Если тайное всегда становится явным, то пусть лучше от "русских хакеров". Так решили в окружении Макрона еще до его выхода во второй тур и заранее объявили, что в любом пятне на его репутации нужно винить только их. Мир, впрочем, так и не узнал о нем ничего интересного. Но, как выясняется, самое пикантное они припасли на финал. Они – это не кибердиверсанты, а люди Макрона. Правильные евроСМИ, как по команде, выдали материалы о разгуле "русских хакеров" во Франции. Никто, понятно, их за руку не поймал, зато все знают, за что они хотят "словить" лидера первого раунда.
Избирателей Пятой республики предупреждают, что "интернет-тролли Кремля", не сумев проникнуть в личную почту Эммануэля, решили взломать его личную жизнь и со дня на день попытаются его скомпрометировать. Грязными намеками на его ориентацию. Хотя во Франции слухи про это появились едва ли не вместе с самим Макроном в этой кампании. Недаром же общественная организация в поддержку традиционных семей призвала сограждан отказать ему 7 мая. А лучший способ пресечь любые разговоры – вложить их в уста мошенников. Минус на минус – и Макрон снова в плюсе. Причем, с какой стороны ни глянь.
Во-первых, участие "русских хакеров" в его судьбе – это само по себе доказательство брутальности и харизмы, в коих Эммануэль испытывает существенный недостаток. Это как шрамы. Они же украшают. Или тату. Нарисуй себе, скажем, купола, и пусть не верят, но авторитет, так сказать, налицо. В смысле, на спине. Во-вторых, вмешательство в интимные дела – это же верный признак того, что даже "кибершпионам Путина" с их продвинутой вездесущностью больше-то Макрона и взять не за что. Ну, только, если за живое. Но это же так низко – копаться в чужом белье. Фийон не в счет. Списали и забыли. Кому теперь его с Пенелопой дела интересны.
А вот Макрону такое "лирическое отступление" еще и на пользу пойдет – покажет, с какой легкостью он держит удар. И ниже пояса тоже. Он ведь уже как-то отшутился по этому поводу, предложив узнать всю правду у жены. Брижит тогда лишь улыбнулась. И все вокруг тоже так и поняли это как шутку. Все-таки супруга кандидата в президенты – лицо заинтересованное. В том, чтобы стать супругой президента. То есть, первой леди. И в этом смысле, кстати, тоже избрание Марин Ле Пен выгодней французской экономике. Она разведена, а значит, содержание ее семьи в Елисейском дворце будет стоить бюджету дешевле.
А с Макроном не факт, что обойдется только семьей. В этом-то и проблема. Ему, так или иначе, с этим жить. Ну, может быть, не именно с этим, а с кем-нибудь другим, но все равно с подозрением. Когда ты умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну, в полном расцвете сил, а твоя половинка на четверть века старше, вопросы возникают сами собой. Если, конечно, она – не примадонна. Или вы здесь не плюшками балуетесь. Хотя для главы государства сексуальная ориентация – это, наверное, и не так важно. Что толку, что Олланд был ходок по женской части, если при нем Франция оказалась совсем не в мужском положении. А Макрон, как его ни крути, все-таки тоже при нем.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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