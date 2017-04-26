Стыд и "шрам". Или как "русские хакеры" задели Макрона за живое

Правильные евроСМИ, как по команде, выдали материалы о разгуле "русских хакеров" во Франции. Никто, понятно, их за руку не поймал. Зато все знают, за что они хотят "словить" лидера первого тура президентских выборов.

Если тайное всегда становится явным, то пусть лучше от "русских хакеров". Так решили в окружении Макрона еще до его выхода во второй тур и заранее объявили, что в любом пятне на его репутации нужно винить только их. Мир, впрочем, так и не узнал о нем ничего интересного. Но, как выясняется, самое пикантное они припасли на финал. Они – это не кибердиверсанты, а люди Макрона. Правильные евроСМИ, как по команде, выдали материалы о разгуле "русских хакеров" во Франции. Никто, понятно, их за руку не поймал, зато все знают, за что они хотят "словить" лидера первого раунда.

Избирателей Пятой республики предупреждают, что "интернет-тролли Кремля", не сумев проникнуть в личную почту Эммануэля, решили взломать его личную жизнь и со дня на день попытаются его скомпрометировать. Грязными намеками на его ориентацию. Хотя во Франции слухи про это появились едва ли не вместе с самим Макроном в этой кампании. Недаром же общественная организация в поддержку традиционных семей призвала сограждан отказать ему 7 мая. А лучший способ пресечь любые разговоры – вложить их в уста мошенников. Минус на минус – и Макрон снова в плюсе. Причем, с какой стороны ни глянь.

Во-первых, участие "русских хакеров" в его судьбе – это само по себе доказательство брутальности и харизмы, в коих Эммануэль испытывает существенный недостаток. Это как шрамы. Они же украшают. Или тату. Нарисуй себе, скажем, купола, и пусть не верят, но авторитет, так сказать, налицо. В смысле, на спине. Во-вторых, вмешательство в интимные дела – это же верный признак того, что даже "кибершпионам Путина" с их продвинутой вездесущностью больше-то Макрона и взять не за что. Ну, только, если за живое. Но это же так низко – копаться в чужом белье. Фийон не в счет. Списали и забыли. Кому теперь его с Пенелопой дела интересны.

А вот Макрону такое "лирическое отступление" еще и на пользу пойдет – покажет, с какой легкостью он держит удар. И ниже пояса тоже. Он ведь уже как-то отшутился по этому поводу, предложив узнать всю правду у жены. Брижит тогда лишь улыбнулась. И все вокруг тоже так и поняли это как шутку. Все-таки супруга кандидата в президенты – лицо заинтересованное. В том, чтобы стать супругой президента. То есть, первой леди. И в этом смысле, кстати, тоже избрание Марин Ле Пен выгодней французской экономике. Она разведена, а значит, содержание ее семьи в Елисейском дворце будет стоить бюджету дешевле.

А с Макроном не факт, что обойдется только семьей. В этом-то и проблема. Ему, так или иначе, с этим жить. Ну, может быть, не именно с этим, а с кем-нибудь другим, но все равно с подозрением. Когда ты умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну, в полном расцвете сил, а твоя половинка на четверть века старше, вопросы возникают сами собой. Если, конечно, она – не примадонна. Или вы здесь не плюшками балуетесь. Хотя для главы государства сексуальная ориентация – это, наверное, и не так важно. Что толку, что Олланд был ходок по женской части, если при нем Франция оказалась совсем не в мужском положении. А Макрон, как его ни крути, все-таки тоже при нем.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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