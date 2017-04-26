Весны не будет. В Эстонию вместо уток прилетели F-35

НАТО накапливает вооружения вдоль границ с Россией. В Эстонию и другие прибалтийские страны прибывают иностранные воинские контингенты и техника, включая новейшие истребители-бомбардировщики. Прибалтов альянс, похоже, запугал окончательно.

Весна явно запаздывает, гуси и утки, которые в иные годы в это время прочерчивают небо острыми клиньями своих стай, задерживаются в теплых краях, пережидая непогоду. Вместо них в Эстонию с удовольствием прилетают железные птицы, несущие на крыльях опознавательные знаки ВВС США.

На днях на авиабазе Эмари приземлились новейшие истребители –бомбардировщики F-35. Эти сверхдорогие многофункциональные боевые машины пятого поколения, говорится в пресс-релизе, прибыли к берегам Балтийского моря "…чтобы добиться максимальной эффективности тренировок, подтвердить непоколебимую приверженность союзникам по НАТО и противодействовать любым действиям, дестабилизирующим региональную безопасность". Находиться в Эстонии они будут в течение нескольких недель.

Истребители F-35 выполняют функции истребителя-разведчика и тактического бомбардировщика, являются самыми новыми и современными многофункциональными истребителями ВВС США, могут нести ядерное оружие. Одна из важнейших черт истребителей пятого поколения – их малозаметность: они практически невидимы для радаров. По сути дела эта демонстрация силы у границы с Россией является очередным эпизодом программы развертывания на территории Эстонии и других прибалтийских стран целого комплекса военных объектов самого разного предназначения.

Это и тяжелая военная техника, размещенная в специально оборудованных хранилищах, что позволит военным из НАТО в случае необходимости очень быстро развернуть на границе с Россией внушительную военную группировку. Это и стремительно расширяющаяся под нужды альянса военная база в городе Тапа, где теперь практически на постоянной основе находятся 1200 военнослужащих НАТО. Это расширение и развитие центрального полигона Сил обороны. И, безусловно, это авиабаза в Эмари, которую в дальнейшем планируется использовать не только как место размещения самолетов "воздушной полиции" НАТО, но и для нужд ВВС США. Для этого в оборонном бюджете Соединенных Штатов только на 2015-2016 годы было запланировано почти 25 млн долларов на ее развитие и обслуживание. По сути дела это означает создание на территории Эстонии постоянно действующего тренировочного центра ВВС США.

Нельзя не сказать и о существовании на территории страны командного центра НАТО, в задачи которого входит подготовить и поддержать прием подразделений быстрого реагирования на территории Эстонской Республики. Стоит упомянуть и о существующем в Тарту крупнейшем в Европе киберполигоне НАТО, на базе которого регулярно проводятся масштабные учения специалистов по ведению кибервойн. Естественно, это не все виды присутствия альянса, существуют и те, о которых не упоминают в открытом доступе.

Все эти действия превращают Эстонию и другие прибалтийские страны в грандиозную военную базу США и НАТО. Территорией для размещения иностранных войск может стать любой уголок этих стран, который американцы или представители вооруженных сил Североатлантического альянса смогут переоборудовать и обустроить по своему усмотрению. Именно подобные действия являются фактором, дестабилизирующим безопасность региона, и несут угрозу миру и благополучию людей его населяющих. И похоже, что здесь пока нет ни одного политика, способного остановить это безумие, вернуть железных птиц к местам их гнездовий за океан, а солдат – в их отечество. Как тут не поверить в чудо, на которое только и остается надеяться. Чудо, которое убережет всех нас от военного конфликта.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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