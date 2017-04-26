Опасные маневры. Ирану и США в Персидском заливе стало тесно

До боестолкновения эсминца ВМС США Mahan с катером Корпуса стражей исламской революции дело, к счастью, не дошло. До обычного столкновения – тоже. Зато у Вашингтона будет повод для новых обвинений в адрес Тегерана.

Противоречия между США и Ираном обостряются опережающими темпами. Причем по инициативе только одной стороны – американской. Появляются и визуальные, конкретные признаки этого противостояния. Так, находящийся в Персидском заливе эсминец ВМС Соединенных Штатов Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером Корпуса стражей исламской революции. Моряки с американского судна даже подали сигнал опасности, запустив сигнальные ракеты. Затем экипаж занял боевые позиции. Впрочем, до боестолкновения не дошло. Зато будет повод для новых обвинений иранских моряков в частности и Тегерана в целом в опасных маневрах и общей неблагонадежности.

Этот прецедент весьма символичен. В прессу "утекли" сведения о том, что президент США Дональд Трамп требует от госсекретаря Рекса Тиллерсона как можно более жесткого подхода к отношениям с Тегераном. На прошлой неделе в Белом доме даже отказались принимать письмо Госдепа, где утверждалось, что Иран соблюдает условия Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Той самой ядерной сделки, заключенной во времена Обамы при эксклюзивной помощи Москвы. Трамп неоднократно заявлял: сделка с Ираном "плохая", и ее необходимо пересмотреть. Даже новые санкции против Тегерана были введены в связи с испытаниями иранских ракет. Понятно, что это элемент ревизии наследия предыдущего американского лидера. Но далеко не только он. В этом же письме, кстати, по мнению Белого дома, игнорировалась дестабилизирующая деятельность Тегерана на Ближнем Востоке и поддержка им региональных террористических группировок. Трамп на этот факт также обратил внимание и предложил Госдепу "исправиться". Но этот пункт – для "полноты картины". Чтобы ни у кого не было сомнений по поводу якобы чудовищной, как преподносит американское руководство, репутации Ирана.

А ранее Дональд Трамп и вслед за ним другие должностные лица в Вашингтоне назвали Исламскую республику главным спонсором международного терроризма и террористическим государством номер один. Суровый, что и говорить, приговор. Казалось бы, откуда такая воинственная, категоричная риторика? А все дело во внутренней повестке Трампа. Той самой, о которой не перестают говорить политологи и журналисты. Но от количества сказанных на эту тему слов проблемы президента США внутри страны ведь никуда не деваются. Звучат обвинения в том, что он не способен выполнить свои грандиозные обещания вернуть Америке величие. Продолжается эпопея с приписываемыми главе государства связями с Москвой. Рейтинг Трампа падает.

В этих условиях президенту нужен удобный, но в то же время достойный враг. Удар "Томагавками" по сирийской авиабазе успел подзабыться. К тому же в Сирии сосредоточено большое количество игроков, и любой промах при новой стрельбе чреват "ответкой". Как минимум – дипломатической. Россия и КНДР – противники, конечно, достойные. Но очень уж неудобные. О серьезном конфликте Вашингтона с Москвой лучше вообще не думать. Он может стать финальным в истории человечества. С Пхеньяном тоже шутки плохи: Северная Корея в состоянии "достать" военные базы США в Японии и Южной Корее. И это как минимум. Если верить северокорейским властям, у них есть баллистические ракеты, которые способны донести ядерный заряд до территории Соединенных Штатов. Блеф? Возможно. Но лучше подстраховаться и не перегибать палку.

Потому сосредоточенная у берегов Северной Кореи американская военно-морская армада так и не перешла к активным действиям. Хотя многие были уверены, что главнокомандующий Дональд Трамп решится отдать соответствующий приказ.

В этих условиях Иран – враг "удобный" и достойный. Его ракеты, если предположить их наличие, вряд ли долетят до США. Зато неуемная энергия местных, американских "ястребов" будет направлена в нужное, "благодатное" русло. Опять-таки, наличием "государства-злодея" можно оправдать значительное, на десятки миллиардов долларов, увеличение расходов на "оборонку", анонсированное Трампом. Наконец, 45-й президент поддержит реноме "крутого парня" с большим кольтом, которое в последнее время подвергается огромному сомнению. А ведь есть еще и важные партнеры, такие как Израиль и Саудовская Аравия, для которых Иран – смертельный враг номер один. Такими партнерами, при учете их ресурсов, не разбрасываются. А они последовательно добиваются от Вашингтона максимальной жесткости по отношению к Тегерану. Вся эта внутри- и внешнеполитическая конфигурация гарантирует противостояние США и Ирана. Но его активная фаза вряд ли затянется надолго. Закон современного политического жанра требует динамичной смены повестки. И следующим сюжетом для Дональда Трампа на фоне его заявлений о грядущем возрождении американской промышленности вполне может стать экономическая война с Китаем. И хорошо еще, если только экономическая.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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