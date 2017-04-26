О ближневосточных президентах и турецких помидорах: многоликий Эрдоган

О королях и капусте уже написано, и не раз. Но, похоже, что связь между овощами и политиками становится одним из вечных сюжетов. Неподражаемо многовекторная политика Турции – один из примеров тому.

Теперь президент Турции опять говорит, что все зло на Ближнем Востоке исходит от Башара Асада. Дескать, пока Асад остается во главе Сирии, разрешения конфликта быть не может. При этом президент Турции в интервью агентству Reuters заявил, что Россия якобы уменьшила поддержку режима Асада. Со слов Эрдогана выходит, что Владимир Путин в разговоре с ним ну вроде как отказался от Асада. Дескать, президент России сказал, что он не адвокат сирийскому лидеру. Между тем, Москва, как известно, с самого начала сирийского конфликта заявляет, что не ориентируется на личности тех или иных политиков, и что вопрос о руководстве страной может решать только сирийский народ. Из слов же Эрдогана следует нечто совершенно иное, что не имеет ни малейшего отношения к действительности.

А до этого тот же турецкий лидер открыто обвинял США в поддержке ИГ*. А незадолго до ракетного удара Трампа по Сирии президент Турции посетил Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. И говорил о возможности ливийского сценария в Сирии.

Кто из политологов запустил мысль, что на Ближнем Востоке американцы воплотили в жизнь теорию "управляемого хаоса"? Наоборот. Там на практике осуществляется теория неуправляемого хаоса. Американцы только плеснули бензина на тлеющие угли. Более того, там действует столько разных сил, течений и направлений, что в их позиции или отсутствии оной, уже мало кто хоть что-нибудь понимает. Перечислю главные, но далеко не все силы. Конечно, ИГ*. Далее – Асад, вооруженная и невооруженная сирийская оппозиция, всякие террористические Нусры*, сирийские курды, "Хезболла", ополчение на местах, Турция, Иракский Курдистан, багдадский режим, коалиция во главе с США, собственно США, монархии Персидского залива, Иран, Израиль… Повторюсь: это далеко не полный список.

Эксперты говорят: из множества заявлений Эрдогана можно сделать три главных вывода: президент Турции еще не раз поменяет свою позицию в зависимости от конъюнктуры. В частности, сенатор Франц Клинцевич считает, что солидарность Эрдогана с Трампом в вопросе о необходимости привлечь Асада к ответственности за химатаку в Идлибе может быть реакцией на сообщения о возможной приостановке чартерных рейсов из России в Турцию. Второе – Эрдоган не так самостоятелен, как кажется. Третье – его положение к стране, несмотря на референдум, не самое стабильное. Дух Фетхуллаха Гюлена еще очень явственен для Эрдогана и почти что осязаем.

И как одно из следствий такой его "многовекторной" политики – удар, произведенный накануне турецкими ВВС не только по предполагаемым позициям запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, но и по позициям сирийских курдов, которые сейчас ведут наступление на позиции ИГ* в районе Ракки. Их, кстати, поддерживают американцы.

В Москве и Вашингтоне уже выразили по этому поводу беспокойство. Представитель Госдепа США Марк Тонер даже упрекнул Турцию в том, что она нанесла удары "без должной координации с США".

Однако сопредседатель сирийской курдской Партии демократического союза Салих Муслим в интервью Sputnik заявил, что турецкие самолеты не смогли бы подняться в воздух и провести операцию без ведома и соответствующего одобрения сил коалиции под руководством США.

А Эрдоган заявил в ответ, что проинформировал Россию, США и Иракский Курдистан о предстоящем ударе. За час до атаки.

Интересно, в какой очередной тупик заведет Эрдогана его политика, если Москва даст все-таки "добро" на чартеры и экспорт помидоров?

*Террористическая группировка запрещена в России

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.