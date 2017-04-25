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Чем Не Ким. Или Мэй Как Ын. Британская угроза №2

18:2825.04.2017
(обновлено: 18:32 25.04.2017)
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© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 годаПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Если понимать Фэллона буквально, России после его слов о "превентивном ударе" тревожиться не о чем. А вот США бы присмотреться к их англо-саксонским братьям. Может, авианосец направить. Ну, как они обычно делают, когда слышат про ядерную угрозу.

Чем Не Ким. Или Мэй Как Ын. Британская угроза №2
Похоже, с присвоением титула "первой блондинки" британского кабинета эксперты несколько поторопились. У главы МИД, точнее, у главы Бориса Джонсона появился достойный конкурент. Министр обороны Майкл Фэллон, впрочем, и прежде подавал надежды. Но сейчас это уже был высший пилотаж. Даже Джонсон до такого не додумался. Хотя Фэллон тоже не сразу. И не сам. Он сообщил, что это Тереза Мэй может одобрить превентивный ядерный удар. Как он сказал, только "в самых экстремальных условиях, даже если сама Великобритания не подвергнется атомной атаке". 

Подводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту
© Flickr / Defence Images
Политолог: есть повод опасаться за британское ядерное оружие

А не подвергнется она таковой, если ударит по тем, у кого нет возможности ответить адекватно. Но тогда какие же это "экстремальные условия"? Или Фэллон просто не понимает, о чем говорит. Джонсон, отдай ему корону. Ведь наговорил он если и не на санкции, то, как минимум, на чрезвычайное заседание Совбеза ООН. Ну, если оценивать его, извините, болтовню по корейскому прейскуранту. Хотя даже по этому счету ее, кроме как болтовней и не оценишь. Несмотря на то, что в отличие от КНДР у Соединенного Королевства атомное оружие действительно есть. 

Собственно, это же подразумевается. Если у тебя имеются ракеты, гипотетически ты можешь ими воспользоваться. Именно в крайнем, то есть, в том самом "экстремальном" случае. Так что совсем не обязательно это поминать всуе. Ведь у всех что-то есть на черный день, но это совсем не значит, что его непременно надо приблизить, чтобы это доказать. Однако при Терезе Мэй Лондон уже вторично берется за старое. Поскольку молодым его ядерный арсенал при всем желании не назовешь. Ладно, первый раз главе правительства еще можно было простить неопытность. Тогда она лишь стала у руля – ей хотелось блеснуть и показать себя во всеоружии. Не помогло. 

Пуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса Ohio
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Эксперт: превентивный ядерный удар? Лондон не огласил весь "список" угроз

Однако иных аргументов у консерваторов, видимо, так и не появилось. Поэтому за полтора месяца до внеочередных парламентских выборов они опять достают из широких глубин дубликатом бесценного груза – боеголовку. Надо же как-то ответить лидеру лейбористов Джереми Корбину, чтоб тому неповадно было наращивать рейтинг пацифизмом. Он предложил отказаться от ядерной программы. А Фэллон ему, как водится, и с прицелом, и с прибором. Вполне естественное желание воздействовать на электорат. 

Но не в Шотландии, где базируется весь атомный флот Британии. Там-то соображают, на кого после таких слов военного министра нацелится вероятный противник прежде всего. Хотя, уже какая разница, если все там будут. Если даже в Соединенных Штатах признают, что полноценной защиты от российских ракет у них нет. Впрочем, если понимать Фэллона буквально, России беспокоиться не о чем. А вот США бы присмотреться к своим англо-саксонским братьям. Может, даже авианосец направить. Ну, как они обычно поступают, когда слышат про ядерную угрозу. 

Ядерный взрыв
© РИА Новости . РИА Новости
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Ядерный удар с перепугу? С чего всполошился британский министр обороны

В Лондоне, правда, не конкретизировали адресата. Но в последний раз, когда их Trident куда-то долетал, это было американское побережье. Как шутили тогда, домой ракету потянуло – она же made in USA. Конечно, Мэй не Ким. Но звучит как-то уж очень по-корейски. Чем не Ын? Министр Фэллон не стал уточнять, при каких обстоятельствах Британия начнет обратный отсчет. "Это успокоит наших врагов и сделает эффект от нашего удара менее убеждающим", – пояснил он свою скрытность. Он бы еще сказал, чтобы совсем всех запутать, что это, мол, у одной  его знакомой есть ядерное оружие, и она сказала, что может его применить. Но не сказала, куда. 

Четыре подлодки. На каждой 16 ракет Trident II. У каждой восемь боеголовок. И все это хозяйство – в Шотландии. А Британии даже спрятаться негде. Она на островах. Фэллон, похоже, до сих пор думает, что это только Лондону известно.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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