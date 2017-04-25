Обама заступает на тренерскую работу. Начал с американской молодежи. Помогает ей "принять эстафету в этом меняющемся мире". Другое дело, от кого ее принимать, если эстафетная палочка занята. Но молодежными командами дело точно не ограничится.

Что, соскучились? Обама вернулся Your browser does not support HTML5 audio

В суету городов и в потоки машин возвращается он – просто некуда деться. Не он первый. Но он впервые. Барак Обама появился на публике уже не на фото и не в плавках, как случалось после инаугурации Трампа. А живьем и в костюме. Отдохнувший, загоревший, как сказал бы о нем Сильвио Берлускони – а он так и сказал, когда они были великими – и где-то даже помолодевший. Где-то в мыслях. Он решил заняться воспитанием будущих лидеров. С них и начал. Его дебют в ранге экс-президента США состоялся на форуме в Университете Чикаго. Там и поделился видами на новое поколение.

Хочу, мол, чтобы все пристроились к политической деятельности, а также к таким сферам, как судебные реформы и финансирование политики. "Главное и самое важное, что я могу сделать – помочь, чтобы они смогли принять эстафету в этом меняющемся мире", – по-отечески изрек он. Ну, эстафета – это у них национальное. Тут он зря переживает. Если вдруг не получится сразу, всегда перебежать можно. Другое дело, от кого молодым людям ее принимать, если эстафетная палочка занята и тот, у кого она, совсем не горит желанием с ней расстаться. Тем более, ему, если что, есть кому передавать.

Впрочем, о нем – словно его и не существует. Ни слова. Обама ни разу не упомянул своего преемника. И ходят слухи, что не собирается этого делать впредь. Хотя повод, наверняка, представится. А трибуна – так совершенно точно. Бывший хозяин Белого дома намечает масштабные международные гастроли. Тур под условным названием "Как вы тут без меня?" пройдет едва ли не во всех европейских столицах. Так что студенты – это на разогрев.

Между прочим, "работать с молодежью" пусть и не так открыто, но уже предметно, он начал еще в конце прошлой недели. Ну, там, видимо, одноименным фильмом навеяло. Посмотрел и решил набрать Эммануэля на правах опытного товарища, у которого все это уже было. Говорят, Макрон был несказанно счастлив. Хотя делал это Обама даже не столько для него – там и так понятно, что мальчик не пропадет – сколько для себя. Чтобы перед возвращением в большую политику убедиться, что помнят руки. Могут взять трубку и позвонить в любую точку мира. Уже не приказать, но посоветовать.

Обама заступает на тренерскую работу. И, похоже, это будет самый высокооплачиваемый наставник. В мемуарах он уже установил абсолютный рекорд, продав издательству свои с женой воспоминания за 60 млн долларов. Следующим падет достижение Хиллари Клинтон. Ее потолок за выступление – 200 тысяч долларов. А он в сентябре возьмет за свою речь на конференции по здравоохранению под эгидой некоей финансовой корпорации в два раза больше. Чем, собственно, еще раз докажет пользу своей программы медицинского страхования. Он же за лекцию о ней гонорар получит. А значит, "чтоб я так жил", – должен подумать каждый американец.

Хотя может уже и не думать. Обама когда еще им сказал: "кер вам". В смысле, "Обамакер". То есть, "забота от Обамы". Отделаться от нее Трамп ведь так и не смог. А "кер", как известно, не уходит один. Он не уходит с первоисточником. Тем более, когда ему такие подъемные светят. Так оставьте ненужные споры. Барак все себе сам доказал. Лучше гор могут быть только сборы, о которых еще не мечтал. Что же касается "работы с молодежью", то Обама вполне обойдется и без эстафетной палочки. Хватит укуса в шею. Они же обычно так превращают людей в себе подобных.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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