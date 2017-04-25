Без отца и партии: Марин Ле Пен покинула "Национальный фронт"

Возникает вопрос: а не слишком ли поздно Ле Пен решила дистанцироваться от своей партии? Ведь, похоже, что французы и впрямь устали от партий – и именно этим частично объясняется успех якобы "независимого" кандидата Макрона.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен объявила об уходе с поста главы партии "Национальный фронт". По крайней мере, на ближайшие две недели, пока идет подготовка ко второму туру президентских выборов. Она пообещала быть выше партийных интересов, чтобы стать кандидатом, который объединит всех французов и защитит Францию.

Решение оставить партию, которая у многих вызывает стойкие негативные ассоциации, выглядит вполне разумно. Ведь как ни работала над политическим имиджем Марин Ле Пен, даже от своего отца Жана-Мари Ле Пена, основателя партии, отреклась, но в восприятии значительной части сограждан "Национальный фронт" все равно так и остался националистической и радикальной силой.

И это уже стало проблемой в преддверии второго тура голосования, когда и правоцентристы, и социалисты призвали голосовать против Марин Ле Пен. По их выражению, чтобы не допустить к власти экстремистов. Однако, делая такие заявления, политики даже не подозревают, что оскорбляют не только своего оппонента, но и более семи миллионов французских избирателей, которые отдали свои голоса за кандидата от "Национального фронта" в первом туре.

В этой ситуации возникает вопрос: а не слишком ли поздно Марин Ле Пен пришла к решению дистанцироваться от партии? Почему она этого не сделала, например, год назад, когда президентская гонка только набирала обороты? Ведь тот же экс-министр экономики Эммануэль Макрон в апреле 2016 назвался независимым, внесистемным кандидатом, а еще – "не правым и не левым". Хотя всем очевидно, что он плоть от плоти – продукт современной системы, часть команды самого непопулярного в истории Франции президента Франсуа Олланда. Тем не менее, все соцопросы прочат ему убедительную победу во втором туре. Что и не удивительно, с таким-то административном ресурсом не только внутри страны, но и на европейском уровне.

Со своей стороны Ле Пен сдаваться тоже не собирается. Она уже призвала всех патриотов Франции голосовать за нее. Очень рассчитывает и на часть электората "республиканца" Франсуа Фийона, который, к недоумению многих соратников, не смог выйти во второй тур. Она также пообещала бороться за голоса кандидата от левого движения "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона. К слову, он один из немногих французских политиков, кто отказался поддержать Макрона во втором туре.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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