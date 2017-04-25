"Бронзовая ночь" в Таллине: убийцы россиянина так и "не найдены"

Дело об убийстве в ночь с 26 на 27 апреля 2007 года в Таллине гражданина РФ Дмитрия Ганина тянется до сих пор. И, похоже, что будет закрыто: срок давности. Обвинение в убийстве никому не предъявлено. Хотя те, кто "участвовал" в нем, известны.

МИД Эстонии уведомил посольство России в Таллине о возможном закрытии дела об убийстве гражданина РФ Дмитрия Ганина в связи с истечением срока давности.

26 апреля 2007 года в центре эстонской столицы начались массовые беспорядки, получившие впоследствии название "Бронзовой ночи". По сути, они были спровоцированы действиями полиции против участников мирной акции, требовавших остановить демонтаж Памятника воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Во время этих событий был убит гражданин России Дмитрий Ганин. Виновные в этом преступлении не найдены, и, судя по действиям, а вернее, по бездействию следственных органов страны, не будут найдены никогда.

Попробуем выстроить хронику тех событий. Они развивались на фоне крайне жесткой спецоперации полиции по разгону противников демонтажа монумента. Согласно полицейской хронике, в 23 часа 16 минут в Таллинский центр спасения поступило первое сообщение о драке возле бара "Вудсток", где любили собираться эстонские рокеры и националисты, а также о пожаре в самом баре. Через 40 минут к "Вудстоку" прибыла полиция, которая потушила пожар и покинула место происшествия, почему-то не заметив двух раненых, лежавших буквально рядом с баром.

В это время весь центр Таллина был охвачен беспорядками. Старинный мирный город был превращен в бурный котел, переполненный ненавистью и насилием. Пострадали в ту ночь сотни людей, отличительной особенностью которых было то, что они говорили по-русски. Вероятно, именно русский язык и привел к тому, что толпа пьяных эстонских националистов, вывалившихся из "Вудстока", стала избивать проходивших мимо Дмитрия Ганина и его друга Олега. Как мы уже знаем, полиция почему-то не заметила жертв этой драки, а "скорая помощь" прибыла к месту происшествия только через полтора часа. В два часа ночи Дмитрий Ганин скончался в больнице. Причина – жестокое избиение и ножевое ранение в грудь.

Достаточно быстро был определен круг подозреваемых, и уже к середине мая были задержаны 9 человек. У некоторых из них были найдены улики, свидетельствующие об участии в преступлении. Однако затем по странному стечению обстоятельств всех этих людей обвинили только в участии в избиении. И что самое невероятное – наказание получили лишь трое, им были назначены денежные штрафы. И все. Дело об убийстве тянется до сих пор и, похоже, что теперь и вовсе будет закрыто за истечением срока давности. Обвинение в убийстве Дмитрия Ганина так никому и не предъявлено.

Затянувшееся следствие и нежелание эстонских правоохранителей предоставить для ознакомления материалы дела вызывают вопросы. Адвокат, защищающий интересы матери Дмитрия Ганина, неоднократно обращался в прокуратуру с таким требованием, однако каждый раз получал отказ со ссылкой на тайну следствия.

Также не были расследованы и десятки дел об избиениях и издевательствах со стороны эстонской полиции, которым подверглись люди, задержанные в ту ночь на улицах города. Никто не был назван и никто не был наказан. События "Бронзовой ночи" послужили причиной глубочайшего раскола между эстонцами и русскоязычной частью общества Эстонии и стали практически не заживающей раной, которая будет давать о себе знать еще многие и многие годы.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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