Украина как второй Ирак. Вашингтон "закрывает" свой украинский проект?

Деньги в жизни, понятно – это не самое важное. Иногда важнее внимание. Или невнимание. США в следующем финансовом году сократят финансовую помощь многим. Но некоторым – особенно. Украине, например, более чем на две трети – 69%.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

А как все хорошо начиналось! Евромайдан, "долой коррупцию и олигархов", Виктория Нуланд на баррикадах, долгие разговоры с Байденом о светлом будущем… Но всему и всегда приходит конец – наступили иные, суровые времена. Американские СМИ со ссылкой на проект бюджета сообщают, что Вашингтон в 2018 году сократит финансовую помощь Украине почти на 70%. Вместо первоначально запланированных 570 миллионов долларов Киев в качестве финансовой помощи получит только 177 миллионов.

Ранее заместитель помощника госсекретаря Бриджит Бринк сообщила, что бюджет США на международную помощь будет сокращен, в том числе и Украине. При этом она всячески хотела подчеркнуть, что, дескать, это не какой-то личный выпад против Порошенко (не знаю, поверили ли в Киеве или нет). Американцы-де вообще сокращают помощь всем иностранным друзьям и партнерам. Но цифры-то разные. Кому-то сократили на 10-20%, а Украине-то на все 70! Конечно, суммы, выделяемые Вашингтоном, не очень большие. Но тут главное – симптом и прогноз.

А совсем недавно на встрече министров G7 в итальянской Лукке госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к европейцам (и Киеву?) с риторическим вопросом: почему американских налогоплательщиков должен заботить конфликт на Украине? А тут еще глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Восточной Европе Франсис Малиж заявил, что Украина по степени привлекательности для международных инвесторов сравнима с Ираком. По его словам, на Украине очень высокий уровень отношения госдолга к ВВП, из-за чего страна малопривлекательна для долгосрочного вложения капиталов. Вместе с тем, с удивлением отметил Малиж, на Украине почему-то считают, что международные инвесторы обязаны вкладываться в экономику страны.

А международные инвесторы не только не вкладываются – а еще и уходят. Стало известно, что американская инвестиционная компания Franklin Templeton сокращает количество украинских долговых облигаций. Кстати, эта компания – крупнейший частный кредитор Украины. Это еще один симптом. И прогноз известен: до конца 2019 года Киев должен выплатить по внешним обязательствам почти 13 млрд долларов. А наскребет ли команда Порошенко такие деньги по своим сусекам? Большой вопрос. А если не наскребет, что будет делать? Новые кредиты просить, чтобы расплатиться со старыми? А дадут ли?

Всему и всегда приходит конец. Даже самым прекраснодушным фантазиям и несбыточным мечтам. Что через столетие вспомнят о Майдане? Разве что о том, что Украина была отброшена в своем государственном и экономическом развитии лет на пятьдесят назад? Остается только утешаться тем, что такое уже в истории было – Великая французская революция. До нее Франция была первой страной Западной Европы.

Потом наступил революционный энтузиазм (или зуд?), вера во фратерните и эгалите, потом гильотины, потом Наполеон, а потом вообще ничего – эпоха рантье и гаврошей, унизительных поражений и макронов. Только разочарование. Его очень верно описал Анатоль Франс в романе "Боги жаждут": "Революция надоела: она затянулась слишком надолго. Пять лет энтузиазма, пять лет братских объятий, убийств, разглагольствований, марсельезы, набата, аристократов на фонарях, голов на пиках, женщин верхом на пушках, деревьев Свободы… пять лет заточений в тюрьмах, гильотины, пайков… бряцания оружием, карманьол… – хватит! В конце концов, никто уже ничего не понимает. Насмотрелись мы на великих людей, которых вы лишь затем вводили в Капитолий, чтобы сбросить их потом с Тарпейской скалы!.. Кто поручится, что вы не готовите той же участи вашим новым героям?..".

А потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе.

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