Французские элиты в ожидании второго тура выборов опять включают "режим 2002 года", когда Ширак остался с глазу на глаз с Ле Пеном-отцом. Не важно, что теперь Ле Пен – дама. Снова – все на одного.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Принцип мушкетеров наоборот. У Франции точно будет президент-сенсация Your browser does not support HTML5 audio

Даже у самых непредсказуемых сюжетов может быть самая ожидаемая развязка. Ведь сколькими бы эпитетами не награждали эту кампанию, именно такой финал и считался наиболее вероятным. Более того, по драматургии всей этой предвыборной свистопляски любая другая дуэль выглядела бы явной недоработкой сценариста. Потому что если должна быть между ними разница, то во всем. А не только: или пан, или мадам.

Опять же, сразу было понятно, что, скажем, Жан-Люк Меланшон и так прыгнул выше головы, когда вплотную приблизился к тройке лидеров. Что касается Франсуа Фийона, то с такой "Анной на шее" он еще должен радоваться тому, что не пошел ко дну. Ко дну он пошел, когда его уже никто не тянул. В смысле, за язык. Когда Фийон перед своими сторонниками признал поражение, он только проиграл. Когда призвал голосовать за Макрона, уже предал. В том числе и себя. И при этом – ничего личного. Так теперь, видимо, поступит и французское большинство.

Трудно представить обстоятельства, благодаря которым Марин Ле Пен сумеет повторить Дональда Трампа. Вероятно, не поможет даже смена пола. И даже у Эммануэля Макрона. Хотя ему, говорят, и так менять ничего не надо. Это и про стратегию на второй тур тоже. Как и в первом, все сделают за него. Но уже не только избирательных дел мастера. Элиты опять включают режим 2002 года, когда Ширак остался с глазу на глаз с Ле Пеном-отцом. Не важно, что теперь Ле Пен – дама. Снова – все на одного. Так мутирует принцип мушкетеров. Хотя каждый из тех, кто уже присягнул Макрону, может считать, что бьется против Миледи, а не Жанны д’Арк.

Но и в том, и в другом случае будет неправ. Потому что вымышленный образ – это сам Макрон. Пусть и сошел со страниц не литературного произведения, а учебника по политтехнологиям. Он – классический их продукт. Идеальный кандидат, выструганный по всем либеральным лекалам. И он существенно отличается от своего визави. Его все время надо называть независимым. А ее – нет. Его непременно должен поздравить Олланд, а ее – не обязательно. Он собирается заставить Путина уважать себя, а ей на это не надо тратить время. Разве что лет пять, пока его не постигнет та же участь, что и всех, кто уже пытался уважать себя заставить и лучше выдумать не мог.

Но сейчас это будет битва. "Искусственного интеллекта" с живой легендой. Марин может считать себя таковой. По крайней мере, для "Национального фронта". 7 миллионов голосов – это его рекорд. И не предел. Презрительный гул соратников Фийона, в котором потонул его малодушный призыв – он о том, что для Ле Пен и на этом поле еще совсем не все потеряно. Да и те 19%, что голосовали за Меланшона с его выходом из ЕС и НАТО, тоже могут найти в ее программе кое-что для себя. Если, конечно, не махнут на все рукой. А это может оказаться самым заразительным после нынешней ночи. Для абсолютного большинства ее результат – слишком обидный.

В любом случае, у Франции теперь точно будет новый прецедент. Французской республикой еще никогда не правила женщина. И еще не было лидера моложе Макрона. Хотя был. Но это – совсем другая история. История "маленького капрала", в 35 лет ставшего императором всех французов. Эмманюэлю в его 39 для этого все-таки чего-то не хватает. Может быть, наполеоновской шляпы. Впрочем, в его штабе уже считают, что дело – в ней. Макрон с Ле Пен как шли ноздря в ноздрю, так и завершили первый тур. Он опередил ее на кончик носа. Но даже если после 7 мая разрыв между ними существенно увеличится, Франция так и останется с этим носом. Ведь расти будет только он.

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