Политический курьез. Почему французы голосовали за Эрдогана

На смену популярному бренду "российский след" в Европе, похоже, приходит след турецкий. Хотя, учитывая тот факт, что отношения Москвы и Анкары в последнее время улучшились, при желании оба бренда можно объединить в один – уже раскрученный.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

На выборах во Франции был замечен Реджеп Тайип Эрдоган. Имя турецкого президента появилось на многих бюллетенях. Некоторые не просто вписывали своего кандидата поверх других фамилий, но и объясняли на конверте этот выбор: "кроме вождя, голосовать больше не за кого". А кто-то даже вкладывал фотографию Эрдогана, чтобы точно всем было понятно, о ком речь. Местные турки – в смысле, французы турецкого происхождения, – которые так "голосовали", охотно делились сообщениями о своем выборе в соцсетях.

Похоже, в Европе к этому уже начинают привыкать. "Кандидат Эрдоган" возникает то в одной стране, то в другой. Какой-то у них кризис выбора: очевидно, тем, кто так голосует, не нравится ни один кандидат.

Пока он не обгоняет основных кандидатов, официальные власти особо не обращают внимания на эту тенденцию. А стоило бы уже задуматься: почему местные жители голосуют за президента другой страны. Наверное, в этой их что-то не устраивает. Причем, дело ведь не в самом Эрдогане, а в том, что людям нужен кто угодно, кроме тех, чьи имена указаны в бюллетенях. Например, в начале этого года французские активисты призывали выдвинуть в президенты Барака Обаму. А жители заморских территорий в эфире местного телевидения высказывались в том смысле, что неплохо бы выбрать Владимира Путина.

Интересно, как пройдет голосование в Германии. Там местная турецкая диаспора так активна и, по заявлениям самого Эрдогана, так сильна, что он, наверное, и вовсе выиграет у всех с большим отрывом. Дела ведь пошли в гору: на референдуме о конституционной реформе он уже одержал победу, можно теперь и за Европу взяться. И тогда на смену популярному бренду "российский след" придет след турецкий. Хотя, учитывая тот факт, что отношения Москвы и Анкары в последнее время улучшились, и в этой порче бюллетеней при желании можно будет усмотреть руку Кремля.

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