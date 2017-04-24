"А с крестьянами или без?". В Киеве решают, как продавать землю

Вообще-то, никакой сенсации здесь нет. Потому как без этого "революция достоинства" выглядела бы какой-то незавершенной. Своих, родных олигархов уже хоть как-то удовлетворили. Ну а с заграницей-то как расплачиваться? А ведь надо будет.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Земельная и пенсионная реформы, на которых настаивает МВФ, заработают на Украине через месяц-два. Таким прогнозом в интервью "Голосу Америки" поделился министр финансов незалежной Александр Данилюк. До конца 2017 года, обещает он, украинская экономика продемонстрирует двухпроцентный рост. "И самым сильным толчком для этого будет начало проведения реформ, которое может быть закреплено на законодательном уровне в ближайшее время", – уверен министр.

Однако далеко не все разделяют такой оптимизм по поводу желания пустить с молотка ценнейшее достояние страны – плодородные земли. А ввести рыночный оборот сельхозугодий требует, напомню, Международный валютный фонд. В обмен на предоставление очередного транша кредита на поддержание платежеспособности Украины по всем – и социальным, и долговым – обязательствам. Даже обязали ради этого Верховную раду уже в мае принять закон, который с 2018 года развяжет руки тем, кто захочет покупать и продавать землю. До сих пор считалось, что этого делать нельзя, и был введен мораторий на продажу земли. Последний раз за его пролонгацию Рада голосовала в октябре прошлого года. "Заморозку" продлили до 1 января 2018.

У инициативы есть и сторонники, и противники. Первые говорят, что украинцам надо дать возможность распоряжаться своей землей на свое усмотрение. Вторые предупреждают, что сейчас не время наделять их таким правом, иначе все уйдет за бесценок. Причем в пользу олигархов. Иностранцы, естественно, тоже подсуетятся. Кто упустит такую возможность – оттяпать лакомый кусище от жирного пирога? Ведь там сейчас как? Через подставных лиц, под видом аренды многие уже владеют земельными угодьями. По большому счету, обходя законы. А когда Рада примет решение, все станет в один миг законным.

Из нюансов… Прежде чем продавать и покупать, необходим полный кадастр земли. А его нет. Необходим также точный перечень, кому что принадлежит, каждая сотка, каждый квадратный миллиметр. Иначе потом начнутся земельные межусобицы. Нет и точной оценки земли – где она сколько стоит. Вывод напрашивается один: рано запускать рынок земли на Украине. К тому же нужна соответствующая биржа, говорят эксперты. Необходимо разработать условия для того, чтобы сельхозземля не использовалась, например, под строительство, свалки. А то так пшеницу негде будет сеять.

Ежели закон примут, то появится еще одна колоссальная коррупционная схема обогащения и превращения украинцев в рабов. Почему МВФ торопит Киев принять это все на скорую руку? МВФ не заботят украинские земли и то, кому и как они достанутся. Фонд переживает за то, чтобы у должника – Украины – бюджет пополнялся за счет дополнительных источников. Зачем? Затем, чтобы появились средства для возврата денег МВФ.

За украинскую землю вступилась Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина". Впрочем, не все верят, что делает это она исключительно из патриотических побуждений. Юлия Владимировна уже заявила, что полна решимости устроить всеукраинский референдум. Что "Батькивщина" – за продление моратория как минимум до 2025 года. Эксперты полагают, что референдум может сыграть ей на руку, учитывая, что сегодня Тимошенко называют лидером президентского рейтинга. Не факт, что дело дойдет до референдума. Но явно появился дополнительный шанс пополнить коробочку политических очков, с которыми она собирается идти на выборы. И не важно – срочные, досрочные или бессрочные. У нее цель одна – стать президентом. А не защитить от тотальной продажи землицу украинскую. Если вспомнить выступления Тимошенко времен премьерства, то тогда она была сторонником абсолютно противоположной позиции. Неистово лоббировала возможность устроить аукцион украинской земли, потому как понимала, что и ей солидный ломоть от "пирога" достанется.

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