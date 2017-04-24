Союз бездельников Украины: СБУ занялась Милявской выше пояса

Многие украинские интернет-пользователи не поняли, почему их СБУ занимается поиском фотографий обнаженной женской груди в интернете.

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

Полуобнаженная грудь российской певицы Лолиты Милявской заинтересовала спецслужбы Украины. В официальном твиттер-акаунте СБУ появилось фото танцующей певицы с откровенным декольте. Судя по короткой стрижке Лолиты и по тому, что люди, которые ее окружают, держат в руках фотоаппараты-"мыльницы", а не смартфоны, этому снимку не менее 10 лет. Где его откопали украинские силовики? Видимо, очень старались.

Примечательно, что на фото красуется надпись: "Нехай щастить" ("Удачи). Очевидно, это ответ СБУ на планы Милявской через суд оспорить решение киевских властей, которые запретили ей въезд на Украину. Накануне певицу, которая ехала в Киев, чтобы навестить 74-летнюю маму и заболевшую дочь-школьницу, сняли с поезда и пересадили на другой, который следовал обратно в Россию. Как рассказала сама артистка, это действие украинские пограничники объяснили ей тем, что в 2015 году она посетила Крым.

Тем не менее, далеко не все украинские интернет-пользователи оценили выходку украинских спецслужб с публикацией откровенного фото. Судя по их комментариям, они не поняли, почему силовики занимаются поиском фотографий обнаженной женской груди в интернете. "Союз бездельников Украины" – так расшифровал аббревиатуру СБУ один из блогеров.

Некоторые комментаторы, впрочем, выразили одобрение. Ну а кто-то просто посмеялся над картинкой и призвал украинских правоохранителей не останавливаться на этом, а просто начать выкладывать материалы порнографического характера.

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