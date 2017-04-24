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Кто кому Рабинович. Одессе обещают 2 и 9 мая "оплаченные провокации"

13:5924.04.2017
(обновлено: 14:01 24.04.2017)
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкАкции в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов в МосквеАкции в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
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Украинские чиновники заранее пугают одесситов. Москва якобы собирается – как и всегда – омрачить майские праздники в Одессе. Как будто бы для этого нужна "рука Москвы". И как будто Киев все эти годы для этого ничего не делал.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

В Одессе в преддверии майских праздников вновь неспокойно. 2 мая возле Дома профсоюзов пройдет акция в память о жертвах трагедии 2014 года. Тогда, по официальным данным, погибли 48 человек, более 200 пострадали. По неофициальным – как минимум втрое больше. А 9 мая традиционно будет отмечаться День Победы.

Националисты тоже готовятся к этим праздникам. По-своему. Провели уже генеральную репетицию: 10 апреля пытались помешать одесситам возложить цветы к Памятнику неизвестному матросу в честь 73-й годовщины освобождения города от фашистов. И тут, к их неописуемому удивлению, именно радикалов силовики начали "паковать" в автозаки. Возмущению "правосеков" не было предела. Как это так?! Они ведь самые патриотичные из патриотов, самые правые из правых, пытались сорвать "очередную провокацию Кремля". Им об этой "руке Москвы" сказал глава аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

Сотрудники МВД Украины во время акции протеста в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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В Раде за радикалов заступились. Депутат, некто Ильенко, потребовал очистить Одессу от "сепаратистского отродья". А другой депутат – Вадим Рабинович – заявил, что он точно знает, что на дестабилизацию ситуации в Одессе некими силами выделено около миллиона долларов. Он не сказал, кто эти "некие". Догадайтесь, мол, сами. Про них Ткачук уже сказал. Единственное, в чем можно упрекнуть Рабиновича, так это в озвученной цифре. Ну, сказал бы хотя бы не миллион, а 860 тысяч или 930 тысяч долларов. В некруглые цифры в народе как-то веры больше. Кстати, Рабинович этим не ограничился – он еще и премьера Владимира Гройсмана обвинил в попустительстве пророссийским настроениям. Сильный ход! Причем с далеко идущими последствиями. Ведь в следующий раз, если понадобится, можно в этом обвинить не только главу правительства…

А, может, все проще? Может, просто у одесситов негативное отношение не только к националистам, но и к киевскому режиму? Об этом в Раде почему-то говорить не стали. А стоило. Хотя бы для разнообразия.

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева
© РИА Новости . Стрингер
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Впрочем, в Одессе и в прошлом году было то же самое. Тогдашний губернатор Михаил Саакашвили вовсю пугал Киев беспорядками. Говорил, что на Украине наблюдаются все признаки распада государства. Чего требовал? Дополнительных бойцов Национальной гвардии. Наверно, чтобы одесситам не так скучно было отмечать 9 мая.

А в этом году и вовсе решили нанести упреждающий удар. Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж пообещал, что силовики  не позволят "русской весне" поднять голову, и накануне праздников в Одессе проведут волну чисток и репрессий. Вот так, без обиняков – чистки и репрессии.  

И заметьте, не против каких-то иностранных диверсантов, а против собственного народа. В Одессе, как в Донбассе…

Еще много-много лет назад публицист Иван Солоневич верно заметил: внешний враг родит героев, а поиски внутреннего врага – палачей.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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