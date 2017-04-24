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По Трампу ударили рейтингом. А он ответил

11:5524.04.2017
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© AFP 2017 / Mandel NganПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Удары по Сирии и Афганистану. Флот у берегов Корейского полуострова. Жесткие заявления в адрес Москвы. И все зря: рейтинг Дональда Трампа после 100 дней президентства ставит "рекорды" со знаком минус. Может, не с того начал?..

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Дональд Трамп вновь обиделся на журналистов. Написал в Twitter, что "большинство СМИ являются фейковыми и почти всегда сосредотачиваются на негативе". Конечно, чего только не скажешь в сердцах! Впрочем, повод был: совместный опрос ABC News и The Washington Post. Согласно его данным, рейтинг одобрения деятельности Трампа после 100 дней президентства составляет лишь 42%. Антирекорд: показатель стал самым низким с 1945 года. И если бы только эти два "фейковых" СМИ! Другой опрос – NBC и The Wall Street Journal – показал цифры еще ниже. Согласно этому опросу, деятельность президента одобряют только 40%. А в то, что он выполнит свои обещания, верят меньше половины американцев.

Для сравнения: работу Барака Обамы после 100 дней правления поддерживали 69% американцев. Трампу теперь стоит задуматься: что он делает не так? Зря бомбил Сирию? Или напрасно угрожает Северной Корее? Возможно, что так. Ведь он же сам провозглашал: Америка превыше всего. Вот это американцам как раз интересно. Согласно тем же опросам, политику Трампа в области создания рабочих мест для американцев поддерживают 73% опрошенных. 

Кстати, возможно, внутреннее направление – самый выгодный для Трампа вектор применения его бурной, бьющей подчас через край активности. И рейтинг, глядишь, тогда вырастет. За него, как известно, голосовала американская глубинка. Их интересуют свои, пусть и мелкотравчатые, если смотреть из космоса, но кровные интересы. Рабочие места, медицинское страхование, социальные нужды. И самое главное тому подтверждение – это те же опросы. В Трампе за 100 дней правления разочаровались лишь 2% его активных сторонников. А вот рейтинг Хиллари Клинтон за это время рухнул окончательно. 

Почему? Да потому что опрашиваемые американцы ни на минуту не сомневаются, что если бы заправляла Клинтон, ударами по Сирии и Афганистану дело бы не ограничилось. И по КНДР тоже могли бы ударить. И еще кой по кому. И тогда вместо конструктивной беседы в Москве Лаврова и Тиллерсона мы бы наблюдали боксерский поединок с кричащей афишей: "Супербой тяжеловесов". В Америке, конечно, любят бокс. Но пусть этим занимаются спортсмены. И философию полковника Кольта полностью нужно отдать на откуп голливудским вестернам. И Трампу, ей-ей, стоит заняться, наконец, тем, что действительно волнует простых аризонцев, кентуккийцев и каролинцев. И тогда, глядишь, больше никто и никакими пробирками не будет трясти в Совбезе ООН для того, чтобы доказать свое превосходство в бонапартизме, лживости и напористости. Первый, номер один – понятие относительное. Все зависит от того, с какой стороны на это смотреть. Ведь еще бывает и обратный отсчет.

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