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Процесс пошел. Но поезда пока нет. Между Эстонией и РФ что-то намечается

14:0023.04.2017
(обновлено: 14:25 23.04.2017)
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкИсторический центр Таллина - Старый городИсторический центр Таллина - Старый город
© РИА Новости . Илья Питалев
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То ли холодный душ экономических трудностей действует на эстонских политиков отрезвляюще – как и положено такому душу. То ли смена хозяина в президентском дворце в Таллине навеяла новые решения. В общем, делегация из Эстонии побывала в Москве.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

Внушительная делегация из Эстонии побывала в Москве на международной выставке "ТрансРоссия-2017". Бизнесмены, политики и чиновники, несмотря на неоднозначную реакцию в обществе, решились на этот визит, чтобы впервые за долгие годы поддержать представителей эстонского транзитного бизнеса, который переживает трудные времена. Эстония значительно уступает в этой сфере по всем позициям как Латвии, так и Литве. 

Города мира. Таллин, архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
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Мечты о прекрасном прошлом. Эстонский бизнес грезит Россией

Трудные времена эстонского транзита начались 10 лет назад с событий "Бронзовой ночи", вылившихся в масштабное межэтническое противостояние, повлекшее резкое ухудшение отношений между Эстонией и Россией. Затем как отягчающее обстоятельство возникли антироссийские санкции Евросоюза и соответствующий ответ на них России. Благодаря всем этим факторам транзит российских грузов через территорию Эстонии усох до катастрофически малых размеров. Проблема стала вопиющей, ее стало невозможно  скрывать и игнорировать. Даже политики, которые прежде  всех убеждали в том, что российский транзит малозначителен для экономики страны, вынуждены были признать, мягко говоря,  некорректность своих прежних заявлений. 

Новый премьер-министр Эстонии Юри Ратас с членами правительства во время сессии парламента в Таллине
© AFP 2017 / Raigo Pajula
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Как говорит статистика, только в течение последних трех лет объемы транзита ежегодно сокращаются на 20%. В 2006 году транзит грузов через Эстонию составлял 40 млн тонн, по итогам 2016 года он составил около 6 млн тонн:  разница – 34 млн. Теперь считаем: транзит одной тонны грузов через Эстонию приносит экономике страны 15 евро, значит в результате экономика Эстонии в год получает на 510 млн евро меньше, чем в 2006 году. Похоже, что деградация этой отрасли экономики приблизилась к  точке невозврата, что  серьезно беспокоит предпринимателей, вложивших в создание транспортной инфраструктуры солидные средства, а также часть трезвомыслящих политиков страны.

Старая часть города Таллина. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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"Пусть Россия нам платит!". Секрет успеха эстонских националистов

Эстонской экономике сейчас действительно трудно, денег в бюджете страны катастрофически не хватает. Чтобы как-то справится с его дефицитом, вводятся новые налоги, готовится приватизация четырех крупных предприятий с большой долей государственного участия. Холодный душ экономических трудностей действует отрезвляюще и заставляет ехать в Россию с просьбой о возобновлении контактов, в надежде хоть чуть-чуть растопить лед официальных отношений. В Москву на выставку приехал даже вице-канцлер по вопросам транспорта Ахти Кунингас. И надо отметить, что российская сторона не оставила это незамеченным: замминистра транспорта России Сергей Аристов посетил эстонский павильон, что члены делегации сочли важным сигналом. По словам российского чиновника, бизнес ждет от политиков активного содействия, а не препятствий, и для этого обеим сторонам предстоит много поработать. Работать представители обеих стран продолжат уже нынешней осенью в Таллине, куда прибудет с визитом делегация российского министерства транспорта.

Однако эксперты считают, что даже в случае потепления отношений восстановление транзитного сектора в полном объеме до уровня 2006 года нереально. Хотя вполне реально осуществление конкретных проектов между странами. Однако не станем радоваться раньше времени, во всяком случае, до перехода намерений в стадию дел. Хочется верить, что процесс все-таки пошел.

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