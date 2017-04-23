Наследие призрака. Трамп решил вплотную заняться Ираном

Во время избирательной кампании у Трампа было двое главных врагов. Первый – Obamaсare. Второй – ядерная сделка Обамы с Ираном. С медстраховкой у Трампа все пошло как-то не так. Остался Иран. Но что-то подсказывает, что и здесь хорошо не будет.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

Призрак Обамы не дает покоя новому хозяину Белого дома. Дональд Трамп так торопится избавиться от наследия своего предшественника, что, кажется, порой не успевает взвесить все "за" и "против". Метет все подчистую. Так было с программой Obamaсare. Правда, с ней коса Трампа нашла на камень конгресса. И это несмотря на то, что у республиканцев сейчас большинство в обеих палатах. В итоге президент отозвал законопроект, упраздняющий любимое детище Обамы. А ведь именно критика этой программы помогла республиканцу победить в "демократических" штатах на президентских выборах. Но потом что-то пошло не так. В итоге Трамп на голубом глазу в интервью The Washington Post заявил, что никогда не обещал отменить или заменить программу в течение первых 60 дней.

Помимо Obamacare предыдущей администрации ее сторонники ставили в заслугу и заключение ядерной сделки с Ираном, называя ее чуть ли не главным достижением Обамы. Ну а Трамп, будучи кандидатом в президенты, соответственно, обещал в случае победы покончить с этой сделкой, которая, по его мнению, вообще никогда не должна была стоять в повестке дня.

Теперь Трамп наконец получил возможность пересмотреть договоренности по ядерной программе Тегерана. При этом он, похоже, намерен опять все решить сам, не спрашивая мнения европейских союзников – партнеров по соглашению с Ираном. Трамп поручил Совету национальной безопасности проверить, насколько отмена санкций в рамках сделки является жизненно важной для интересов Соединенных Штатов. Заметим, что рекомендации для президента будут готовы только через три месяца, но госсекретарь Рекс Тиллерсон уже заявил, что сделка с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу. По его словам, "ядерные амбиции" Тегерана по-прежнему представляют большую угрозу для "всеобщего мира и безопасности". Напоследок Тиллерсон сравнил Иран с Северной Кореей и пообещал в ближайшее время представить новую стратегию США в отношении Исламской республики.

Вот только в своем "антииранизме" он упустил из виду, что сделку помимо США заключали еще пять стран. И если Вашингтон решит разорвать соглашение в одностороннем порядке, то это серьезно ударит по его позициям на международной арене. Вдобавок, слишком многим нужны сейчас хорошие отношения с Ираном. Европа уже наладила торговые связи с Исламской республикой, заключены крупные контракты, и от этого никто отказываться не собирается. К тому же, заявляя о провале сделки, администрация Трампа фактически подталкивает Иран запретить любые инспекции МАГАТЭ и вплотную заняться ядерными разработками. И в придачу получить такого иранского президента, с которым США не смогут договориться никогда и ни о чем. В Иране через месяц выборы, и отмена сделки только на руку радикально настроенным кандидатам. А новые санкции против Тегерана, введенные при Трампе, не сделали Иран более покладистым и послушным. Так что и здесь игра президента в решимость может закончиться не в его пользу.

К тому же свое слово еще не сказал конгресс. Практически в том же составе при Обаме он сделку одобрил, и отменять теперь собственное решение как-то не комильфо. Впрочем, дождемся рекомендаций Совета нацбезопасности. Сколько воды еще утечет за три месяца, за это время Трамп, может быть, и сам поменяет свое мнение. Не стал же он разрушать Obamaсare. Вдруг и с Тегераном обойдется?

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