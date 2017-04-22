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May be – or not May be. Тереза Мэй поставила все на одну карту

10:0022.04.2017
(обновлено: 10:06 22.04.2017)
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© AP Photo / Christopher Furlong, PoolПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписывает письмо в ЕС о начале запуска Brexit. 28 марта 2017Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписывает письмо в ЕС о начале запуска Brexit. 28 марта 2017
© AP Photo / Christopher Furlong, Pool
Мэй рискует – и изрядно. Ведь если ее ставка на результаты недавних соцопросов не оправдается и тори провалят эти выборы, то и сама Мэй потеряет все. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет чай с молоком на Даунинг-стрит.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

Палата общин британского парламента одобрила проведение внеочередных выборов. 522 члена палаты сказали "да" и лишь 13 "нет". За день до этого с крыльца дома 10 по Даунинг-стрит премьер-министр Тереза Мэй объявила, что стране нужно единство, а в Вестминстере его нет. Поэтому, уверена она, в королевстве должны пройти досрочные выборы в парламент. Это позволит добиться единства в правительстве в условиях начавшейся процедуры выхода Великобритании из Европейского союза.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время объявления даты всеобщих выборов, назначенных на 8 июня. 18 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Daniel Sorabji
Ну, за стабильность! Для чего Тереза Мэй решилась на внеочередные выборы

В общем, 8 июня британцы уже в который раз пойдут на избирательные участки для того, чтобы поддержать консерваторов, и в их лице – курс премьер-министра. Во всяком случае, на это рассчитывает сама Тереза Мэй. Согласно последним опросам общественного мнения, Консервативная партия набирает 46% голосов в свою пользу, тогда как лейбористов поддержали только 25% опрошенных. Очевидно, что позиции тори намного сильнее, чем у оппозиции, и Мэй решила этим воспользоваться. Хотя еще в марте она говорила, что ни о каких перевыборах не может быть и речи, поскольку Британии и так хватило потрясений после референдума о выходе из ЕС. Но, видимо, та головная боль, которую доставляют представители Шотландии, лейбористы, члены партии UKIP и другие, заставила Мэй передумать.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Мнение: Тереза Мэй очень вовремя организовала выборы в парламент

Тем временем экспертное сообщество разделилось. Одни называют решение Мэй "коварным и хитрым", поскольку оно нарушает политические традиции Великобритании. И к тому же не дает оппозиции времени на проведение вменяемой избирательной кампании, а парламентские выборы – это все-таки главное событие в политической жизни страны. Другие, напротив, отмечают "железную хватку" главы правительства, проводя аналогии с Маргарет Тэтчер. Мол, Тереза Мэй, во-первых, располагает рекордным уровнем поддержки населения со времен той же Тэтчер, а во-вторых, грамотно использует имеющиеся у нее возможности для усиления позиций ее партии в парламенте, и мало ли что она в марте говорила. На ее месте, уверены эксперты, так поступил бы любой прагматичный политик.

Флаг Евросоюза на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. 29 марта 2017
© AFP 2017 / Oli Scarff
"Пуля" навылет. Британия запустила обратный отсчет

Конечно, Мэй рискует, ведь если ее ставка на соцопросы не оправдается и тори провалят эти выборы, то и сама Мэй лишится поста главы правительства. Более того, она даже не собирается участвовать в теледебатах, поскольку "предпочитает общение с избирателями". Политические противники обвинили премьер-министра в уклонении от открытой дискуссии на телевидении. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет чай с молоком в резиденции премьер-министра. Так что, послание избирателям довольно простое: если хотите "адекватного" Brexit'а, без разрушительных последствий, то голосуйте за консерваторов.

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