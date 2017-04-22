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Неблагодарные. Тирана и Приштина указали Брюсселю на его место

14:0022.04.2017
(обновлено: 14:29 22.04.2017)
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© Fotolia / ollirgФлаг АлбанииФлаг Албании
© Fotolia / ollirg
"Великая Албания" – это, по сути, проект немецких и итальянских фашистов. Как и хорватский проект, он был создан, прежде всего, для борьбы с Югославией. Но реализуется он только сейчас, на наших глазах.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Албанцы шантажируют Брюссель. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил о возможном объединении с Косово. По его словам, такое станет актуальным в случае, если Брюссель откажет Албании в членстве в ЕС. С аналогичной угрозой выступил и лидер Косово Хашим Тачи.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич, комментируя эти заявления, отметил, что создание "Великой Албании" угрожает не только Балканскому региону, но и всей Европе. Этот албанский проект поставит под угрозу территориальную целостность Сербии, Черногории, Македонии, Греции.

Между тем, проект "Великой Албании" – это, по сути, проект немецких и итальянских фашистов. Как и хорватский проект, он был создан, прежде всего, для борьбы с Югославией.

Косово и Метохия – это исконно сербские земли. В переводе с сербского "Косово" означает "земля черных дроздов", а "Метохия" – "церковная земля". Но потом эти земли были завоеваны Османской империей, которая оккупировала эти земли вплоть до начала XX века. Население было смешанным, но позднее там стали преобладать албанцы. В свое время к этому приложил руку и Иосип Броз Тито. В его далеко идущих планах значилось присоединение Албании к Югославии. А пока он поощрял заселение Косово албанцами, которые массово бежали из Албании в надежде на лучшую жизнь в СФРЮ. Кстати, этот регион долгие годы держал в Европе лидерство по уровню рождаемости. В то же время из Косово уезжали сербы, поскольку этот район был самым бедным в Югославии. В итоге там проживали почти сплошь албанцы. Поэтому не удивительно, что уже в 1980-е годы косовские албанцы начали требовать для себя независимости. А дальше была полномасштабная югославская война. Территория Косово с помощью НАТО и международных посредников де-факто была отторгнута от Сербии, а потом де-юре признана Западом самостоятельным государством.

В общем, получается, что такого государства со смешным для российского слуха названием "Великая Албания" не существовало никогда. Но некоторые политики не только раскручивают этот проект, но еще и шантажируют им Брюссель.

Кстати, существует немало проектов, напоминающих албанский: в Венгрии, Польше, Турции. Насколько они осуществимы – покажет время. Но если посмотреть на историю, то все новоявленные империи не принесли никому ничего хорошо. Наоборот – они стоили массы крови, бед и страданий. Достаточно вспомнить наполеоновскую Францию. Ну а классический пример в этом смысле – Германия. Первый рейх был империей больше по названию, а не по сути. Но крови было пролито много. Второй рейх вообще создавался, по словам его "родителя" Бисмарка, "железом и кровью". О Третьем рейхе и говорить не стоит: все об ужасах нацизма знают. Главное, чтоб не забыли. В том числе и идеологи проекта "Великая Албания". Некоторые, даже албанские, политологи говорят, что эта идея не так уж и популярна среди албанцев. Лиха беда начало! Когда капитан Наполеон Бонапарт прибыл осаждать Тулон, он вряд ли мог представить себе, что всего лишь через десять лет наденет на себя корону императора Франции…

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