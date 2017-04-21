Лучше бы молчал. Музыкант Скрипка ударился в оправдания из-за "гетто"

И вроде ничего особенного не сказал. Ну назвал тех граждан Украины, которые не говорят на мове, "дебилами" с низким IQ. В гетто их предложил собрать. И что? Украинский музыкант Олег Скрипка искренне не понимает, за что его критикуют.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Проявление гражданской позиции украинского музыканта Олега Скрипки неожиданно для него же самого привело к скандалу. Солист группы "Вопли Видоплясова" заявил, как сообщило издание "Украинская правда", что "люди, которые не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм"". Артист полагает, что "нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них". Видимо, чтобы не мешали истинным украинцам жить.

Кто бы мог подумать, что это, в общем-то, безобидное по меркам постмайданной Украины высказывание вызовет гнев самого министра внутренних дел. Да не какой-нибудь зарубежной страны, а своего, родного Арсена Авакова. Государственный муж не на шутку рассердился. Оно и понятно. Ведь больше половины украинских министров украинским языком владеют крайне слабо. И господин Аваков в том числе. Арсен Борисович разразился гневной тирадой на своей странице Facebook: "С тех, кто несет искусство людям, и спрос особый. Поэтому сегодняшний фальшивый перл певца Скрипки о не говорящих по-украински людях – особенно омерзителен". Критику высокопоставленного силовика рок-музыкант пропустить не смог. Олег Скрипка кинулся в объяснения и наговорил столько, что лучше бы молчал. Оказывается, он имел в виду, что на Украине настолько не развит государственный язык и его преподавание, что это истинные украинцы, по сути, живут в гетто. А тем, кто мовой не владеет, надо помогать, разные там программы обучающие внедрять. И вообще, не надо забывать, что, например, в соседнем государстве – ну, мы поняли, в каком – законодательство "даже не дает возможности пересечь российскую границу без сертификата о знании русского языка".

Так что предложение создать "гетто" значительно гуманней, чем российская действительность, написал рок-певец на своей странице в Facebook. Что называется, начал за здравие, а закончил за упокой.

Интересно, когда это господина Скрипку не пускали на гастроли в Россию без того самого сертификата. И где этот таинственный документ вообще выдается?

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