Дональд Трамп и Си Цзиньпин еще только договариваются. А Иванка уже в Китае

Некоторые в США уже открыто говорят о том, что именно Иванка играет роль первой леди США, а вовсе не Меланья. С этим мнением наверняка согласятся очень многие в Китае.

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

Компания дочери 45-го президента США Иванки Трамп в скором времени начнет работу в Китае. Уже получено предварительное разрешение на продажу ювелирных украшений и сумок, а также оказание спа-услуг. Поговаривают, что этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Присутствие самой Иванки и ее мужа Джареда Кушнера на ужине лидеров двух стран было не просто служебной обязанностью. Очевидно, решались и личные – коммерческие вопросы. Ранее компания зятя Дональда Трампа, а по совместительству его старшего советника, пыталась продать китайским инвесторам один из небоскребов на Пятой авеню в Нью-Йорке. Стоимость сделки оценивалась в 400 млн долларов. Но в конце марта переговоры прекратили.

Тем временем в самом Китае, которому Дональд Трамп во время предвыборной кампании грозил чуть ли не торговой войной, началась настоящая "иванкомания". Тысячи китаянок с помощью пластических операций стремятся стать похожими на Иванку Трамп. Ее именем называют товары от косметики и пищевых добавок до обоев. Причем для жителей Китая она не только красивая и успешная бизнес-леди, но и человек, который сохранил важную для конфуцианской культуры связь с отцом и уважение к нему.

Впрочем, многие уже обратили внимание на то влияние, которое Иванка Трамп оказывает на отца-президента. Некоторые открыто говорят о том, что именно она играет роль первой леди США, а вовсе не Меланья. Хотя президентская дочь – тоже удобная роль. Можно и личные вопросы решить, и папа ни в чем не откажет любимому ребенку.

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