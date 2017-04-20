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Песня "Ничего не вижу, ничего не слышу…" Исполняет ОЗХО

20:1020.04.2017
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Ехать из Гааги в Сирию? Собирать пробы? Проводить анализы? Жить там в местных гостиницах? Ну уж нет. ОЗХО большинством голосов отвергла предложение России и Ирана о срочном расследовании инцидента в Идлибе.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Как и следовало ожидать. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отвергла предложение России и Ирана по расследованию инцидента в сирийской провинции Идлиб.

Президент Сирии Башар Асад и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев во время интервью
© Фото предоставлено пресс-службой президента Сирии
Эксперт о словах Асада про химатаку в Идлибе: Запад боится расследования

Российско-иранский проект был построен на том, что объективность расследования зависит от трех условий, говорит директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов. Во-первых, эксперты должны провести обследование Хан-Шейхуна и авиабазы Шайрат. Во-вторых, эксперты должны быть действительно независимыми. То есть, без ангажемента от Трампа. И, наконец, в-третьих, доказательства должны собираться на месте инцидента. Показания оппозиционеров, байки из интернета и знаменитой "службы ОБС" в расчет приниматься не должны.

Вроде бы, все так должно делать, чтобы найти виновника преступления. Ан нет! В исполкоме ОЗХО лишь шестеро высказались за этот проект. Большинство же – 21 – против, 13 воздержались. Отговорок, почему "против", будет рассказано потом много. Но я знаю точно, почему российско-иранский проект отвергли. Он не предусматривает участия в расследовании хиромантов, астрологов и гадателей на кофейной гуще. А куда ж без них? 

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Эксперт о выводах ОЗХО по Сирии: поставили "диагноз", не видя "больного"

Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков говорит, что не понимает, каким образом у ОЗХО появились пробы зарина, который якобы применила сирийская сторона, если их эксперты не были в Хан-Шейхуне. А может, на службе у ОЗХО есть экстрасенсы, колдуны? Которые видят прошлое, будущее, проникают сквозь стены, лечат болезни по телевизору и одномоментно перемещаются в пространстве из Гааги в Хан-Шейхун и обратно?

И главное: Трамп сказал, что это был зарин Асада – и баста. Это доказательство перетянет все остальные – и вещдоки, и косвенные подтверждения. И к черту объективность! Истина? Нет, это понятие, категория сильно девальвировалась, упала в цене настолько низко, что ее уже давно никто не берет в расчет.

И как тут не вспомнить прописную истину? Никто не знает, зачем нужна людям правда, но все знают, зачем нужна ложь…

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