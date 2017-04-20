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Врали они все, или Как авианосец "Карл Винсон" американскую прессу осрамил

17:1220.04.2017
(обновлено: 17:17 20.04.2017)
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© AP Photo / Lenny IgnelziАвианосец ВМС США Карл Винсон. Архивное фотоАвианосец ВМС США Карл Винсон. Архивное фото
© AP Photo / Lenny Ignelzi
Нет, теперь-то ославленный авианосец вроде уже мчится к берегам Корейского полуострова. Где, по идее, он должен был давно нести боевую вахту. Но скоро будет. Точно. Ну, во всяком случае, так говорят.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Дан приказ ему на запад, он – в другую сторону. Клал все снасти "Карл Винсон" на Корейскую войну. Сегодня, правда, он уже точно мчится на всех парах к берегам чрезвычайного полуострова. А до этого, выходит, лишь попугали. Или даже – попугаи. Весь мир слышал, как они все повторяли одно и то же. Накажем, проучим, не потерпим. Оказалось, что попка – дурак. И ладно если бы это про американские СМИ, которые еще 14 апреля увидели авианосец США "на расстояние удара" от Пхеньяна. Сам Дональд Трамп, когда грозил КНДР "армадой", вряд ли предполагал, что застанет ее совсем в другом месте. Как бы война намечается. 

Подождет ваша война, решили на корабле. Главное – маневры. И, как ни в чем не бывало, несмотря на приказ, продолжили углубляться в Индийский океан на учения с Австралией. А всем сказали, что резко развернулись и взяли курс на Корею. Разоблачение застало "Карла" за несколько тысяч километров от цели, где-то между островами Ява и Суматра. За это время Ким Чен Ын провел очередное баллистическое испытания и нанес атомный удар по американскому городу. Неважно, что ракета взорвалась на старте, а ядерная зима в населенном пункте США закончилась вместе с фильмом о его художественном уничтожении. В КНДР успели это сделать. 

Авианосец ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. 8 апреля 2017
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown
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А значит, могли успеть и по-настоящему. Никто же не ведает, чем они обладают. Или ведают? Поэтому особо и не торопились. Тем более, Индийский океан. Красота. Как в анекдоте. "– Ваня, у тебя теща умерла. – Подожди, доем борщ, и ты увидишь, какая у меня истерика начнется". Так это – борщ. А этим-то за семь верст киселя хлебать. Вообще, дисциплинка у них там на флоте. Конечно, не бунт на корабле. Но как нужно иметь в виду Верховного главнокомандующего, чтобы не только нарушить его приказ, но еще и приложить к этому фото. ВМФ выставил его в открытый доступ. 

А так позагорали бы себе тихонько, а потом пошли бы на дело. Они же точно знали, что без них в Корее не начнут. А теперь об этом знают все. Хотя, если разобраться, "Карл Винсон" ничуть не отошел от стратегического курса, пусть и опустил его ниже ватерлинии. Но Пентагон ведь тоже как бы воздействовал на Северную Корею на значительном расстоянии от нее. "Томагавками" в Сирии, супербомбой в Афганистане. Опять же, ожидание смерти страшнее самой смерти. Хотя Пхеньян и оно не берет.

Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. 31 марта 2017
© Фото : U.S. Navy/ Matt Brown
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И, может быть, это даже хорошо, что в день рождения Ким Ир Сена авианосца поблизости не оказалось. Ким Чен Ын все равно бы себе не изменил. А если бы еще и несмотря на присутствие грозной силы, американцам пришлось бы признать, что он ничего не боится. Впрочем, у них еще будет возможность это сделать. 25 апреля КНДР отмечает день рождения своих Вооруженных сил. На этот праздник "Карл Винсон" может успеть. Если, конечно, опять куда-нибудь не свернет. Кстати, любопытно, а где еще два обещанных авианосца. У Корейского полуострова их точно нет. 

Между прочим, Трамп грозил Пхеньяну и атомной подводной лодкой. Ну, ей проще. Все равно никто не видит. Главное, чтобы ее экипаж фотки на фоне каких-нибудь Канар или Бали не выкладывал. Хотя это же вариант. Никуда не вмешиваться, ни к кому не приставать, а  если и трясти мускулами, то на расстоянии. Тогда, может, и обойдется.

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