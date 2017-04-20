На все сто. В Венесуэле за местный "Майдан" начали играть снайперы

Противники Николаса Мадуро набрали приличный ход. И вряд ли в системе управления уличным протестом предусмотрен тормоз. Только столкновение.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Венесуэла идет вразнос. Еще не в расход. Но как минимум для восьми человек это противостояние уже закончилось. И при этом оно лишь набирает обороты. Накануне во время самой мощной за эти две буйные недели акции протеста в разных городах страны погибли еще трое. И впервые – военный. Причем в отличие от девушки и парня, тела которых обнаружили вдалеке от активных антиправительственных действий, что не помешало оппозиции "повесить" их на власть, солдат был в гуще событий. По долгу службы сдерживал толпу. Там его и настигла пуля снайпера.

А это уже совсем иной поворот. Можно сказать, украинский. Если за Майдан начинают играть снайперы, значит – рано или поздно они станут стрелять в своих. В Киеве это сработало. Хотя Николас Мадуро – это все-таки не Виктор Янукович. Пусть он и пытается выглядеть миролюбиво. Но на малодушие это совсем не похоже. Он, например, провел на выходных военный парад. Правда, без оружия, но с явным намеком на тех, кто им может воспользоваться профессионально. Увеличил до полумиллиона ряды ополчения. Затем вновь призвал мятежников к переговорам и по-доброму так попросил их "прекратить насилие и государственный переворот".

Он даже рекомендовал своим сторонникам готовиться к быстрой избирательной кампании как варианту разрешения конфликта без заговоров и дестабилизации. И все это только для того, чтобы в итоге сказать: "Я сделал все, что мог, совесть моя чиста. Огонь!". Наверное, не сразу. Но он же видит, что словами бунт уже не остановить. И уступками тоже. Это, конечно, была большая и отчаянная глупость со стороны Верховного суда – ограничить полномочия оппозиционного парламента. Но ведь он же взял свое решение обратно. Однако противники Мадуро 4 апреля все равно вышли на улицу.

Сейчас они набрали приличный ход и вряд ли тормоз предусмотрен в системе управления протестом. Только столкновение. Президент отдал приказ о приведении вооруженных сил, ополчения и полиции в повышенную боевую готовность. Речь, как говорят люди знающие, идет о специальном стратегическом плане Zamora. Неизвестно, что он собой представляет и почему его именно так назвали, но понятно, что желание властей Zamora-ть мятеж ничего хорошего тому не предвещает.

Тут еще и Рекс Тиллерсон, как могут решить в официальном Каракасе, выдал себя с потрохами. Призвал Мадуро соблюдать конституцию. И только через паузу уточнил, что собственную. Но кто захотел, успел понять, что руководствовался он прежде всего конституцией США. Это же для нее высшая ценность – американский народ, а его интересы в Венесуэле как раз и не учтены. Ну, или тех его представителей, что консультируют оппозицию. Мадуро, по крайней мере, не сомневается, что мутят воду и накаляют страсти именно они. И ремарку госсекретаря он вправе считать доказательством вмешательства во внутренние дела. А это уже совсем по-другому пахнет.

Хотя все равно – порохом. Впрочем, как показывает опыт борьбы Соединенных Штатов за демократию, иногда и зарином. Сам Мадуро, похоже, пока чувствует себя на все сто. Боливаров. Это примерно 2,5 цента. Он уже в шестой раз продлил на месяц хождение этой венесуэльской купюры, которую приказал вывести из обращения за 72 часа еще в прошлом декабре. Видимо, все-таки ощущает президент с этим номиналом какую-то связь. Пусть обесценился, и многие поэтому хотят поскорее его сбросить, но с ним по-прежнему считаются. Мелочь, а приятно.

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