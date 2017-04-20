Это все РИСИ: в Америке обнаружены новые козни Москвы. Две штуки

В США нашли новые "свидетельства" вмешательства Москвы в американские выборы. При этом опять предлагается поверить неназванным "источникам" на слово. Потому как конкретики, как и раньше, никакой.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

В США вышла в свет новая серия политической "Санта-Барбары". Герои все те же. Сюжет все тот же: влияние России на американские выборы и "раскачивание" государственной машины. В этот раз сценаристы и организаторы "открытого показа" из агентства Reuters решили детализировать интригу, которой мучают американскую публику который месяц подряд. По версии агентства, основанной якобы на данных нескольких бывших и действующих чиновников, полученных теми от спецслужб, пустить выборы "вразнос" и подорвать веру в избирательную систему Америки пытался "близкий к Кремлю" Российский институт стратегических исследований (РИСИ). Именно в недрах этой "коварной" структуры был разработан хитрый план, направленный на победу Дональда Трампа. Источники агентства рассказали, что институт подготовил аж целых два суперсекретных документа. Впрочем, всесильные американские спецслужбы получили к ним доступ. Но уже после выборов.

Для того, чтобы картина выглядела еще более устрашающей и чудовищные в своей изощренности планы Москвы не вызывали никаких сомнений у неподготовленной публики, Reuters немного "рассказал" и о самом РИСИ. Дескать, его контролирует лично Владимир Путин, а работают там сплошные разведчики, пусть и с приставкой "экс". "Бывших" ведь не бывает, как гласит народная молва. Американские источники агентства сообщили, что секретная информация института была адресована российскому правительству. И содержала в себе – на первом этапе – "рецепты" некой сногсшибательной, как ураган, пропагандистской кампании, которую нужно было запустить в СМИ и соцсетях. Цель – уверить американцев, что нужно выбрать именно Трампа, который будет вести себя с Россией "помягче". На втором этапе якобы требовался позитив в отношении кандидата от Республиканской партии. И выдавать его большими порциями должны были, как утверждают в Вашингтоне, телеканал RT и информационное агентство Sputnik.

Другой документ РИСИ был совершенно иного свойства. Эти же самые таинственные источники Reuters утверждают, что в нем содержались рекомендации по дискредитации выборов в США как таковых. Мол, нарушений слишком много. А составлен сей фолиант якобы был, когда Москве стало понятно, что победить может Хиллари Клинтон. Вот тогда-то, дескать, Кремль и решил резко поменять стратегию. Для полноты картины собеседники Reuters добавили, что пресловутые кибератаки могли быть отдельной сверхсекретной операцией, которую спецслужбы проводили без участия Кремля. Так сказать, в вольном, автономном режиме. Источники агентства, кстати, традиционно для таких случаев наотрез отказались обсуждать, как именно США удалось получить материалы российского института. Никаких комментариев не дали и спецслужбы.

Ну что ж, пожалуй, пока хватит. Эта серия "Санта-Барбары" с ее явным параноидальным оттенком была чересчур насыщена своего рода креативом, неожиданными идеями и богатой информацией для осмысления. Американскому народу нужно время, чтобы все это переварить. А мы тем временем подождем следующей. Куда торопиться? В Вашингтоне же никто не торопится. Расследование конгресса и ФБР о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы идет своим чередом. Ни шатко ни валко. Очередные слушания вообще отложили. Причем, странное дело, идут они почему-то в закрытом режиме. Конкретики никакой, зато шума сколько! И кому-то ведь в этом шуме очень комфортно делать свой маленький "гешефт", который при удачном раскладе может трансформироваться в большой политический бизнес.

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