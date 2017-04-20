У Москвы – "длинные руки": с Fox News уволили оскорбившего Путина ведущего

А нечего было "замахиваться" на самого влиятельного человека в мире, по версии многих западных изданий. Тем более – оскорблять в эфире. Формально Билла О'Рейли убрали по итогам сексуального скандала. Но кто же этому поверит?

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Его все-таки уволили. Правда, с витиеватой формулировкой. Мол, договорились, что он не вернется. Не помогли ни связи, ни слава, ни авторитет. А нечего было "замахиваться" на самого влиятельного человека в мире, по версии многих западных изданий. Тем более – оскорблять в эфире. Речь об американском телеведущем и политическом комментаторе Билле О'Рейли. И телеканале Fox News, на котором тот упражнялся в "занимательной словесности". Во время интервью с Дональдом Трампом О'Рейли, находясь в каком-то особом раже, близком к истерике, назвал президента России "убийцей". А затем отказался извиниться за свою выходку, к чему его призвал Кремль. Руководство американского СМИ, надо сказать, попыталось найти изящный выход из затруднительной, если не сказать позорной ситуации: у всего ведь должны быть границы. Формально убрали О'Рейли по итогам сексуального скандала. Оказывается, любвеобильный звездный ведущий домогался женщин, своих коллег по профессиональному цеху. Но не только их. Гостей передачи тоже. Если они, конечно, были симпатичные. Грозил трудностями в карьере, если те не ответят взаимностью. Человек-то влиятельный. На телевидении – несколько десятилетий. Популярности и возможностей подпортить жизнь хоть отбавляй.

Fox News, кстати, пришлось раскошелиться и выплатить 13 млн долларов по искам пострадавших. Столь бурная личная жизнь Билла О'Рейли стала причиной отказа ряда компаний от рекламных контрактов. Бизнес телеканала, что называется, пошел под откос. В общем, зло в лице невоздержанной телезвезды было наказано. Но все это формальный повод, это же очевидно! Уволили-то его наверняка за оскорбление российского лидера. "Рука Кремля", не иначе. Надо еще проверить руководство канала на благонадежность, патриотизм и соблюдение национальных интересов.

Американские заинтересованные ведомства и спецслужбы знают, как это делать. Им только скажи. Да ведь и примеры есть, как вылетают из обоймы дерзкие на язык в отношении Российской Федерации и ее властей публичные персоны. В постмайданном Киеве, помнится, тогдашний глава украинского МИД Андрей Дещица, вопреки элементарному дипломатическому этикету, нецензурно, по-хамски выругался в адрес президента России. Очень хотелось понравиться агрессивной толпе, быть в ней своим. И что же? Очень быстро лишился должности и уехал послом в Польшу. "Рука Москвы", а что тут поделаешь! Непонятно, почему тогда не изучили истинные мотивы решения Порошенко убрать Дещицу из МИД. Проспала тогда Рада, похоже, очевидное предательство. Теперь шанс "не проспать" есть, к примеру, у американского конгресса. Он должен немедленно инициировать расследование связей с Москвой руководства Fox News и компании 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал. Да что там мелочиться, пора проверить всю американскую телеиндустрию.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.