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На тебе чудо. США нашли, кому "сплавить" F-35

19:3019.04.2017
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© Flickr / US Air ForceАмериканские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning IIАмериканские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / US Air Force
Но Вашингтон отдает союзникам самое дорогое, что у него есть. И пусть злые языки называют F-35 провалом авиапрома США. Это они завидуют. Кто бы еще мог приделать 1,5 трлн долларов не только ноги, но и крылья. Все остальное – лучше не кантовать.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Главное пожелание любому "стелсу" укладывается в формулировку: "глаза бы мои его не видели". Хотя когда об истребителе-бомбардировщике пятого поколения F-35 так сказал Дональд Трамп, он имел в виду совсем другое. Соотношение цены и качества. Так, наверное, и произнес: "mother f…".  И дальше непереводимая игра слов. Но в Пентагоне его поняли буквально. В результате шесть самолетов этой серии на прошлой неделе стали реально невидимыми. В США. Теперь на них смотрят на авиабазе Королевских ВВС в Великобритании. А еще несколько превратятся в пустое место в американском ангаре со дня на день. Решение передать их Европе принято. 

Многоцелевой истребитель ВВС США F-22 Raptor
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Эксперт: против американских F-22 и F-35 есть российское "противоядие"

И "старушка" должна быть на седьмом небе. Все же ради нее. Как и завещал великий Обама. Переброска новейших машин – это еще его Инициатива от 2014 года по обеспечению европейской безопасности. Правда, спустя несколько лет эти машины уже не так новы, но они по-прежнему и не так надежны. Это все еще "чудо техники". В том смысле, что спасти эту технику может только чудо. Оптимизация и летные испытания модели далеки от завершения, а ее недостатки значительно ограничивают ее применение. Так штатовские СМИ писали об этом "летучем американце" в начале апреля. 

Но Вашингтон и при Трампе нашел возможность показать союзникам, как он все-таки их ценит. Отдает ведь самое дорогое, что у него есть. И пусть злые языки называют F-35 одним из самых больших провалов авиационной промышленности США. Это они ей завидуют. Кто бы еще смог поднять из бюджета такую сумму и приделать 1,5 трлн долларов не только ноги, но и крылья. Все остальное – лучше не кантовать. Из-за роковых ошибок проектирования в малозаметном F-35 меньше всего заметны его боевые преимущества. Он будет всегда страдать от "проблем с весом" и перегрева. Он не обладает маневренностью даже своих предшественников.

Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / US Air Force
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Как бомбардировщик он не выдерживает полетов на малых скоростях, то есть, поддержка наземных операций – не его вариант. Как истребитель он абсолютно беспомощен в воздушном бою, поскольку способен работать лишь с двумя ракетами класса "воздух-воздух". Дальше – только таран. Но самый дорогой таран в истории. Один шлем пилота – 600 тысяч долларов. А час летных испытаний – 44 тысячи. Так что, может быть, все-таки – таран? Хотя есть идея получше, сказали в Пентагоне. И пошло-поехало. Британия, Европа, на очереди союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Если так продолжится, то "эфки" вскоре станут отгружать на вес. Как говорится, распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать? А если не будут брать, отключим. Не лотерейный билет, конечно, но надежда на этот агрегат – тоже лотерея. Военные эксперты наперебой советуют Белому дому покончить с этой программой-катастрофой. Покончил. Не со всей программой сразу, но с десятком ее экземпляров как минимум. Европе же важно помнить, что главная ценность любой дорогой игрушки – само собой, кроме цены – в том, что она КАК настоящая. Единственное условие – ею не пользоваться, чтобы, не дай бог, не разбить.

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