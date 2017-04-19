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Ну, за стабильность! Для чего Тереза Мэй решилась на внеочередные выборы

18:0119.04.2017
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© AFP 2017 / Daniel SorabjiПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время объявления даты всеобщих выборов, назначенных на 8 июня. 18 апреля 2017 годаПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время объявления даты всеобщих выборов, назначенных на 8 июня. 18 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Daniel Sorabji
Глава правительства Великобритании объявила о том, что в июне пройдут внеочередные выборы в парламент. Одна из возможных причин – сделать более гладким финал Brexit'а.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Опять июнь. Снова ради единства. Как и тогда, уверенность премьера в себе. Только уже не референдум о Brexit'е, а досрочные выборы, чтобы этому Brexit'у больше никто не смог помешать. Палата общин Великобритании по-прежнему же на три четверти состоит из тех, кто не желал Британии такой судьбы. Но и они еще до сегодняшнего голосования знали, что в ночь на 3 мая их распустят. Решение Терезы Мэй все сразу приняли так, словно только его и ждали. Будто изначально не сомневались, что у любой женщины "нет" – это "да", но чуть позже. Она с первого дня во главе кабмина уверяла, что это у нее до 2020 года. Но теперь-то может получиться и до 2022.

Уже потом, после спича на пороге Даунинг-стрит,10 премьер в интервью признает, что озарение пришло к ней перед Пасхой во время прогулки с мужем на отдыхе в Уэльсе. Но, похоже, гуляла она не только с ним, а и с Зигмундом Фрейдом. Только он мог надоумить ее так переключить внимание с одной проблемы на другую. Ведь, по сути, это ее идея с  досрочными выборами и есть сублимация в чистом виде. Термин, введенный знаменитым психоаналитиком как раз для таких случаев. Когда надо снять внутреннее напряжение и заняться чем-то другим, более приемлемым и результативным.

У него, правда, это и про либидо. Но кто точно скажет, чем именно руководствовалась Тереза. В женщине же всегда остается какая-то загадка. Мэй  доказала, что, прежде всего, она –  леди, а уже потом – "железная". Собственно, ради этого "потом" она все и затеяла. Пока, пусть другими словами, но, по сути, сама призналась: "я – не железная". Так говорят, когда больше не в силах терпеть. А ей доставалось. И от своих, и от чужих. Так что, для нее это – личное. Во-первых, она хочет, чтобы ей не мешали работать. А это сложно, когда тори в Палате общин всего на двенадцать человек больше, чем виги. И даже эти выборы консерваторы не получили бы без поддержки лейбористов.

Во-вторых, ей обидно, что расклад в парламенте отстает от политической реальности. В ней разрыв между конкурентами, по некоторым опросам, двукратный. Ну, и в-третьих, и это опять же чисто по-женски, какая дама захочет что-то за кем-то донашивать. Тем более, за мужиком. Ведь этот кабинет ей от Дэвида Кэмерона достался. Вот она и решила подобрать власть по фигуре. А значит, ей нужна своя победа. И свои люди. И совсем не факт, например, что среди них будет Борис Джонсон. Разве только для того, чтобы и впредь при оценке "ведет себя, как баба" совсем не Мэй приходила на ум в первую очередь.

То есть, ее досрочность  –  это хрестоматийный пример выборов ради выборов. Ничего кроме более уверенного в себе премьера Соединенное Королевство не получит. И ей, в принципе, даже ничего выдумывать не надо. Может быть, изменить одну букву в лозунге всех времен и народов "Мир! Труд! Мэй!". По большому-то счету, ничего более свежего она для солидарности трудящихся и не предложит. Даже если назовет это, как назвала: "единством и обретением стабильности".

"У правительства нет планов на досрочные выборы", – говорил журналистам представитель кабинета министров страны 20 марта. А потом был отдых перед Пасхой, муж, Фрейд, Уэльс. Хотя не исключено, что Фрейд пришел к ней еще раньше, после встречи с первым министром  Шотландии Николой Стерджен. Выборы – это и для горцев перенос энергии в иное от независимости русло. Терезе бы с этим делом все-таки поаккуратнее. Сублимация – это же еще и переход из твердого состояния в газообразное. А это значит, что ее надежда все-таки стать второй "железной" может и улетучиться. Тем более что по многим признакам эти выборы так похожи на тот референдум.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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