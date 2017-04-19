Да что вы знаете о крокодилах. Порошенко создает новый образ России

Президент Украины уверен, что Россия – крокодил. Так и сказал. В Лондон поехал и сказал. Впечатление произвел сильное. После его выступления все долго молчали. Хотя спросить было о чем. Но как-то неудобно.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik

Президент Украины Петр Порошенко, похоже, решил открыть миру глаза на Россию. Неправильный образ Москвы сформировался у западных политиков, уверен лидер незалежной. Чтобы исправить ситуацию, Петр Алексеевич решил воспользоваться визитом в Лондон. Выступая в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House), он как честный человек счел своим долгом предупредить всех, кто настроен на диалог с Москвой.

Если не одумаетесь, Россия вас съест. Об этом еще Черчилль в январе 1942 говорил: "Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других", – напомнил Порошенко. А "крокодилом" в международной политике сегодня является Россия. Тут, конечно, некий когнитивный диссонанс возникает, потому что всегда считалось, что Россия – это медведь. Но президенту Украины виднее. У него вообще свой угол зрения на все. Там же, в Лондоне, он заявил, например, что залог успеха экономических реформ на Украине – это сохранение санкций Запада против России.

Не будем углубляться в подробности экономических связей наших стран, но позиция Киева в этом вопросе напоминает старую шутку: "назло матерi, хай менi очi повилазять". Впрочем, не только заграница вдохновляет Петра Алексеевича на нетривиальные заявления. Не так давно, выступая в Киеве на форуме по безопасности, он заявил, что вся беда России в ее "провинциализме".

И вообще, Москва спит и видит, как поместить Украину "в тот мир, который описали братья Стругацкие в своем известном романе. Это мир, которым управляют олигархи, которые заинтересованы только в том, чтобы иметь власть и получать удовольствие от власти". Тут опять наступает когнитивный диссонанс. Как написал один из пользователей соцсетей: "Олигарх рассказывает, какие плохие олигархи. Прямо акт самобичевания какой-то. Порошенко точно в святые метит".

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