Сезонное обострение. Польша начала новую дуэль сама с собой

В борьбе с призраками былых времен Польша осознанно и грубо нарушает свое собственное законодательство. И все для того, чтобы "выстрелить в прошлое из пистолета". О том, что в таких случаях прошлое в ответ "стреляет из пушки", в Варшаве не думают.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

"Польско-польская война" продолжается и выходит на новый уровень. А точнее – битва со своим прошлым и с социалистическим наследием. Есть в Варшаве очень интересная государственная структура – Институт национальной памяти. Должна она, согласно уставу, заниматься хранением и учетом данных о преступлениях нацистского и коммунистического режимов. А также о репрессиях в отношении поляков вне зависимости от того, кто их осуществлял. Но складывается ощущение, что всю свою необузданную энергию и страсть с явным политическим оттенком руководство и специалисты института направили именно на сражение с внутренними врагами, которые сотрудничали с прежним режимом. Охота на ведьм идет в полный рост. Уже вызывали на допрос в прокуратуру в качестве свидетеля экс-премьера и главу Евросовета Дональда Туска по делу бывших руководителей службы военной контрразведки. Уже обнародовали документы, доказывающие сотрудничество экс-президента Леха Валенсы со спецслужбами тогдашней Польши. Даже псевдоним его раскрыли – "Болек".

Но в этот раз Институт национальной памяти переплюнул сам себя. Местная пресса назвала случившееся грандиозным скандалом. Он опубликовал имена почти тысячи польских разведчиков времен Польской народной республики. В списке есть и те люди, которые продолжали работать после падения коммунистического режима. Есть и те, кто и сейчас жив и вполне трудоспособен. Что они чувствуют? Чем это для них обернется? Данные о разведчиках можно найти на специальном ресурсе. Они доступны для всех желающих. Достаточно ввести соответствующий запрос. Проблема безопасности этих людей и членов их семей, так же как и безопасности самого государства, осталась "за скобками". Что удивительно, так это грубое нарушение национального законодательства. Согласно закону об агентствах внутренней безопасности и разведки Польши, данные о бывших и нынешних сотрудниках должны быть секретными. Более того, сам институт обязан защищать персональную информацию о лицах, которых касаются собранные в его архиве документы. Но, похоже, когда речь идет о сражении с тенями прошлого, любые доводы бессильны. Тем более, когда это прошлое тесно связано с Советским Союзом, читай – Россией. А может быть, просто сезонное обострение?

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