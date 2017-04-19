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Сами напросились... Пхеньян ответил на угрозы США "ракетным ударом"

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (218)
14:5119.04.2017
(обновлено: 14:58 19.04.2017)
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Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
© РИА Новости. Илья Питалев
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На "Оскар" этот фильм явно не тянет ни по одной из категорий. Но впечатление на американцев эта лента кинематографистов КНДР произвела глубокое.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

Не успел вице-президент США Майкл Пенс заявить, комментируя ситуацию вокруг Северной Кореи, что "мир достигается силой", как получил весьма впечатляющий ответ. Реакция Пхеньяна была молниеносной. КНДР пообещала проводить испытания чуть ли не каждый день. Заместитель министра иностранных дел страны Хан Сон Рель предупредил, что Северная Корея может запускать ракеты еженедельно, ежемесячно, ежегодно. Он также заявил, что если Соединенные Штаты будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства, с того самого дня это будет означать тотальную войну. 

Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971
© AFP 2017
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А чтобы стало окончательно ясно, что это не шутки, на праздничном концерте в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена продемонстрировали постановочный ролик с имитацией ракетного удара по США. Ход достаточно неожиданный. Но, как говорится, напросились. Американцы с завидным упорством и регулярностью проводят совместные учения с Южной Кореей под носом у КНДР, размещают свои системы противоракетной обороны и грозят превентивным ударом за то, что Пхеньян испытывает баллистические ракеты. 

В такой ситуации терпение должно было лопнуть у КНДР, а оно почему-то закончилось у США. Во время посещения Южной Кореи второй человек в Штатах заявил, что в Вашингтоне "закончилась эра стратегического терпения" по отношению к КНДР. Что-то не припомню, где и в каких странах она начиналась? Потом, уже в Японии Пенс на встрече с премьер-министром Синдзо Абэ дал задний ход, заявив, что его страна желает только мира в регионе, и Вашингтон ради этой цели будет взаимодействовать с Токио, Сеулом и Пекином.

Военные учения Южной Кореи и США возле границы с Северной Кореей
© AFP 2017/ Jung Yeon-Je
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Последний в этой истории играет чуть ли не главную роль, причем не по своей воле. Говорят, что США своими ударами "Томагавками" по Сирии, а может, и "матерью всех бомб" по Афганистану хотели припугнуть Поднебесную и таким образом заставить Пекин надавить на режим Ким Чен Ына. А заодно и указать на место КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Да вот только не на тех напали. Пекин хоть и отменил полеты в КНДР,  заявил о сокращении закупок угля и даже поддержал санкции в отношении буйного соседа, рвать с ним отношения не намерен. Для КНР Пхеньян – это союзник, один из немногих в Азии. Хотя, похоже, ядерные амбиции Северной Кореи и там изрядно надоели. 

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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Между тем, Токио с Сеулом явно не в восторге от военных планов своего заокеанского покровителя. Ведь любые попытки нанести превентивный удар по Северной Корее вызовут ответную реакцию. Какой она будет, Пхеньян уже недвусмысленно продемонстрировал с помощью кино. К такому – и даже к какому-то подобному – сценарию Япония и Южная Корея не готовы. Совсем недавно глава МИД Японии Фумио Кисида во время встречи в Италии с госсекретарем Рексом Тиллерсоном достаточно откровенно попросил американцев военную акцию не проводить, потому что она очень опасна для Японии. Да и вице-президент Пенс, как оказалось, ездил в Токио и Сеул главным образом не для того, чтобы стращать КНДР – это вышло так, между делом. В канве общей риторики устрашения. Привели его в Азию  дела торговые: надо воплощать программу президента и делать Америку снова великой. Союзники отбились от рук, надо пересматривать торговые соглашения. В общем, поговорили и разошлись. А риск случайного начала войны остался.

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